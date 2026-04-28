Vi söker trygghetsvärd/elevstödjare till Videdals Privatskolor
2026-04-28
Vi söker en engagerad och relationsskapande trygghetsvärd/elevstödjare till vår grundskola. I denna roll blir du en viktig del av skolans arbetet med att skapa trygghet, studiero och goda förutsättningar för alla elevers utveckling.
Videdals Privatskolor är en fristående verksamhet med förskola, skola och fritidshem under samma tak. Vi arbetar utifrån ett 1-16 årsperspektiv, där vi vill ge varje barn och elev en trygg och lärorik tid från förskolan till åk 9. På Videdals Privatskolor strävar vi efter att alla barn och elever ska få utvecklas utifrån sina behov och intressen oavsett ålder. Du kommer att arbeta i en mindre organisation med helhetstänk och snabba beslutsvägar, nära till chefer och vårdnadshavare, där barn och elever står i fokus. Vi vill ha en glädjande arbetsplats där vi har roligt tillsammans. Publiceringsdatum2026-04-28Om tjänsten
Som trygghetsvärd/elevstödjare arbetar du nära elever i deras vardag. Du finns med under raster för att skapa trygghet och goda relationer, fungerar som ett socialt stöd och bidrar till en positiv skolmiljö. Du kommer även att gå in i klassrum för riktade punktinsatser för enskilda elever, främst i mellan- och högstadiet. En del av tjänsten är även stöd och hjälp vid cateringen och på fritidshemmet.
Tjänsten syftar till att stärka skolans förutsättningar att möta elevers behov av stöd i undervisningen, öka tillgången till elevnära vuxenstöd samt bidra till ökad trygghet och studiero.Arbetsuppgifter
Vara rastvärd och aktivt bidra till en trygg och inkluderande utemiljö
Fungera som socialt stöd till elever under skoldagen
Genomföra punktinsatser i klassrum i samarbete med pedagoger
Bidra till ökad studiero och goda relationer mellan elever
Samverka med lärare och elevhälsa kring elever i behov av stöd
Viss del av arbete på fritidshemmet
stöd och hjälp inför och under lunchen Kvalifikationer
Vi söker dig som har en stor arbetsglädje, engagemang, är lyhörd och tydlig i din kommunikation med eleven och kollegorna i arbetslaget. Du är självständig, ansvarstagande, lösningsfokuserad och har en god empatisk förmåga, där du med ett professionellt förhållningssätt skapar goda relationer gentemot elever, vårdnadshavare och kollegor.
Har en gymnasieutbildning
Erfarenhet av arbete i skola eller med ungdomar
Har ett genuint intresse för att arbeta med barn och ungdomar
Är trygg, lyhörd och har god förmåga att bygga relationer
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer och behov
Har god samarbetsförmåga och ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Du har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
ANSÖKAN
Tycker du det låter intressant? Vi ser fram emot just DIN ansökan. Du är välkommen med din ansökan till ansokan@videpriv.se
senast den 15 maj
Tillträde den 14 augusti eller enligt överenskommelse.
Vi arbetar med urval och intervjuer löpande, så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt. Tillsättning kan ske innan sista ansökningsdagen. Utdrag ur polisens belastningsregister krävs vid tjänstetillsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: ansokan@videpriv.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Trygghetsvärd".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Videdals Privatskolor
(org.nr 556451-8750)
Videdalsvägen 40 (visa karta
)
212 31 MALMÖ
Videdals Privatskolor, AB
Rektor
Annika Rydén aryden@videpriv.se 0737-480803
