Vi söker Truckförare till Vida i Falun
HR-Utveckling Dalarna AB / Lagerjobb / Falun Visa alla lagerjobb i Falun
2026-07-21
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR-Utveckling Dalarna AB i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och strukturerad person med tidigare erfarenhet av truckkörning? Trivs du i industrimiljön och vill få mer erfarenhet inom området på plats hos en spännande och intressant industri? Nu söker vi truckförare till vår samarbetspartner Vida i Falun med start omgående. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare! Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi söker dig som trivs med att jobba i industribranschen och har tidigare erfarenhet av att köra truck. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av truckkörning inne i fabriken där du transporterar och hanterar material och gods på ett säkert och effektivt sätt.
Behörighet för B-truck är ett krav och vi ser gärna att du har erfarenhet av att köra större truckar.
Tjänsten är förlagd till dagtid, måndag–fredag, med start så snart som möjligt. Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann och strukturerad. Du är stresstålig och systematisk i ditt arbetssätt och tycker om att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitén. Dina kollegor är en viktig del av arbetet och vi ser därför att du trivs med att jobba i ett team där alla hjälps åt för att nå bästa möjliga resultat. För att lyckas i denna tjänst behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi är intresserade av dina personliga egenskaper som, i kombination med ditt engagemang och dina erfarenheter, blir viktiga faktorer för att vi ska trivas och lyckas tillsammans.
Vi erbjuder dig
En spännande och attraktiv tjänst på ett intressant företag i Falun. Du kommer att vara anställd som konsult hos oss på HR Dalarna och vara uthyrd till vår samarbetspartner under de första 6 månaderna. Det finns ofta en stor chans att bli övertagen av företaget efter inhyrningsperioden om allt skulle kännas bra för båda parter!
För oss på HR Dalarna är det viktigt att du känner dig stolt över det företag som får din tid och ditt engagemang, och att du gillar dina arbetsuppgifter och tycker att det är roligt och trivsamt att vara tillsammans med vår samarbetspartner på dagarna!
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag och vi ser därför att du med fördel skickar in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Vida Packaging är Sveriges ledande och modernaste tillverkare av träemballage: lastpallar, pallkragar, kabeltrummor mm. Genom ett nätverk av produktionsanläggningar och ett brett sortiment erbjuds kunden en komplett logistiklösning. Anläggningarna är geografiskt väl spridda över Sverige och det ger både närhet till kunden och stordriftsfördelar med rationell produktion.
Ett brett sortiment av produkter i olika material ger oss möjlighet att skapa skräddarsydda lösningar för varje enskilt behov. Genom närheten till Vidakoncernens sågverk finns en stabil och säker råvarutillgång, som gör att vi kan vara en långsiktigt pålitlig partner för våra kunder. Vida Packagings kunder finns över hela Europa inom ett stort antal olika branscher. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
791 52 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Jenny Löweskog jenny@hrdalarna.se 0708219699 Jobbnummer
10008700