Vi söker truckförare till natt-skift
2026-04-22
Publiceringsdatum2026-04-22Om företaget
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Tjänstebeskrivning
Vi på NearYou söker just nu dig som vill arbeta som truckförare i Skövde med omnejd.
I rollen som truckförare arbetar du främst med att lasta och lossa gods både från lastbilar Då du är en viktig spelare i verksamheten kommer vi lägga stor vikt vid att du är bra på att kommunicera med dina kollegor på plats men även de chaufförer som ska lasta av och på material. Rollen är dynamisk och bjuder på variationsrika arbetsdagar tillsammans med trevliga kollegor.
Arbetstiden är ständig natt även 2-skift kan förekomma. Kvalifikationer
Vi välkomnar framför allt dig med god erfarenhet av truckkörning att söka tjänsten, att du har truckbehörighet A+B och erfarenhet av att köra motviktstruck är ett krav. Har du tidigare lossat och lastat lastbilar
är det starkt meriterande. Som person är du handlingskraftig och tror på att de bästa resultaten når man genom att samarbeta med andra. Att arbeta mot uppsatta mål och varierande arbetsuppgifter är något du trivs med.
Du som söker har fyllt 18 år och innehar B-körkort och tillgång till bil samt behärskar svenska väl i tal och skrift.
Låter detta intressant?
Har du frågor, så tveka inte att ringa konsultchef Patrik Johansson tel 070 785 84 09. Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast, dock senast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Vipans gränd 3 (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Service AB Kontakt
Patrik Johansson patrik.johansson@nearyou.se +46 70 785 84 09 Jobbnummer
9869219