Vi söker truckförare till kund i Vimmerby!
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Vimmerby Visa alla lagerjobb i Vimmerby
2025-08-08
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Vimmerby
, Hultsfred
, Västervik
, Eksjö
, Vetlanda
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-08Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har erfarenhet av truckkörning till vår kund i Vimmerby!
De söker nu en ansvarsfull och noggrann person som har erfarenhet av ledstaplare för att stärka sitt team. Du kommer vara en viktig del av lagerteamet och arbeta för att säkerställa effektiva och smidiga arbetsflöden. Som truckförare kommer du med hjälp av ledstaplare köra fram pall & annat gods. Det kan även förekomma andra arbetsuppgifter.
Du kommer att arbeta enligt ett 5-skiftschema, där skiften är förlagda på förmiddagar, eftermiddagar och nätter.
Helgarbete förekommer. Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av ledstaplare (A2)
• Kan arbeta 5-skift
• Kan arbeta helger
• Kan svenska i tal och skrift
• Är ansvarsfull och tar ansvar för ditt arbete och ser till att alla uppgifter utförs noggrant och effektivt.
• Är en lagspelare och har lätt för att samarbeta med andra och bidrar till ett positivt och produktivt arbetsklimat.
Det är meriterande om du kan köra A1-4 B1-2.
Är du intresserad av att ta nästa steg i din karriär? Tveka inte att skicka in din ansökan! Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4401". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
9450788