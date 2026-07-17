Vi söker truckförare till kund i sommar
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-17
, Aneby
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, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Letar du efter ett aktivt sommarjobb där du får arbeta i ett härligt tempo och vara en viktig del av ett fungerande logistikflöde?
Nu söker vi på Posti i samarbete med vår kund sommarpersonal till ett lager i Jönköping.
• Start med upplärning vecka 24
• Arbetsperiod: vecka 24–33
• Arbetstid: dag, kväll,
Du kommer att arbeta med orderplock av varor, antingen med plockvagn, vid varuhiss eller med truck beroende på behov och erfarenhet. Arbetsmiljön är strukturerad men tempot kan vara högt, så du bör trivas med att arbeta effektivt och fysiskt.
Som lagerpersonal blir du en viktig del av teamet som säkerställer att leveranser sker i tid och med rätt innehåll. Profil
Vi söker dig som:
✔ Har erfarenhet av lagerarbete eller orderplock
✔ Har goda kunskaper i svenska – både i tal och skrift (krav)
✔ Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta fysiskt
✔ Gillar att arbeta självständigt men också i team
✔ Har truckkort A-b
Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fordonsvägen 17 (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Arbetsplats
Posti Kontakt
Ida Laveno Ida.Laveno@posti.com Jobbnummer
10005700