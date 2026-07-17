Vi söker truckförare till kund i sommar

Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Jönköping
2026-07-17


Visa alla lagerjobb i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Jönköping, Aneby, Habo, Mullsjö, Vaggeryd eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2026-07-17

Dina arbetsuppgifter
Letar du efter ett aktivt sommarjobb där du får arbeta i ett härligt tempo och vara en viktig del av ett fungerande logistikflöde?

Nu söker vi på Posti i samarbete med vår kund sommarpersonal till ett lager i Jönköping.

• Start med upplärning vecka 24
• Arbetsperiod: vecka 24–33
• Arbetstid: dag, kväll,

Du kommer att arbeta med orderplock av varor, antingen med plockvagn, vid varuhiss eller med truck beroende på behov och erfarenhet. Arbetsmiljön är strukturerad men tempot kan vara högt, så du bör trivas med att arbeta effektivt och fysiskt.

Som lagerpersonal blir du en viktig del av teamet som säkerställer att leveranser sker i tid och med rätt innehåll.

Profil
Vi söker dig som:

✔ Har erfarenhet av lagerarbete eller orderplock
✔ Har goda kunskaper i svenska – både i tal och skrift (krav)
✔ Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta fysiskt
✔ Gillar att arbeta självständigt men också i team
✔ Har truckkort A-b

Låter detta som något för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Posti Logistics Staffing AB (org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobbannonser
Fordonsvägen 17 (visa karta)
553 02  JÖNKÖPING

Arbetsplats
Posti

Kontakt
Ida Laveno
Ida.Laveno@posti.com

Jobbnummer
10005700

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