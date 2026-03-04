Vi söker truckförare till heltidsjobb i Spånga!
2026-03-04
Är du nyfiken på lagerarbete och vill bidra till något som verkligen gör skillnad? Medicarrier är ett samhällsviktigt lager i Spånga som ansvarar för att sjukhus och vårdverksamheter får rätt material i rätt tid. Nu söker vi lagermedarbetare för ett heltidsjobb där du blir en viktig del av leveranskedjan till vården.
I rollen arbetar du med plock och pack av sjukhusmaterial till Medicarriers kunder, med hjälp av plocktruck (A1). Tjänsten är en heltidsanställning med arbete 5 vardagar i veckan (mån-fre). Lagret är öppet även röda dagar, men inte helger, och arbetstiderna är förlagda till dag- eller kvällspass (06.15-14.30 eller 14.30-22.45). Det är ett krav att vara tillgänglig både dag och kväll, schemat bokas vanligtvis en vecka i taget. Över tid kan man även lära sig andra avdelningar och arbetstiderna kan då variera. Du får en gedigen introduktion vid start.
Vem är du?
Meriterande om du har arbetat på ett liknande lager med inriktning mot sjukvård. För att lyckas i rollen som lagerarbetare tror vi att du är en energisk och gillar fysiskt krävande arbete. Vidare är det viktigt att du är pålitlig och noggrann i ditt arbete så att kunder i slutändan får rätt varor till sig - att patienter i Stockholms län därmed får rätt vård i rätt tid. Även meriterande om du har ADR-utbildning.
Krav för tjänsten är att du:
• behärskar svenska i tal och skrift
• har gymnasieutbildning/examen
• har truckutbildning enligt TLP10
• Erfarenhet av lagerarbete
• Under rekryteringsprocessen kommer det krävas utdrag ur belastningsregistret samt säkerhetsintervjuer med dig som kandidat.*
Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
• I ditt cv ska det tydligt stå både månader och årtal för tidigare arbeten och studier.*
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
