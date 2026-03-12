Vi söker truckförare till 5 skift i Mariestad
2026-03-12
Vi söker erfarna motvikts-truckförare till vår kund i Mariestad!
I denna roll söker vi dig som är van truckförare och drivs av ett arbete där du är flexibel, kommunikativ, lösningsfokuserad och kan hantera datasystem där du tar emot beställningar/ordar ifrån produktionens olika avdelningar samt automatiska truckar. Du är en viktig del i arbetet för att flödet och kommunikation hela tiden hålls igång.
För att vara aktuell för tjänsten krävs följande: Du kan arbeta 5 skift, innehar truckkort (motvikt) och körkort B samt är tillgänglig så snart som möjligt.Profil
Vi söker en positiv, engagerad och handlingskraftig person. En person som är ansvarstagande, flexibel och har god samarbetsförmåga samt är duktig på att hantera stressiga situationer. Viktigt att du gillar att hjälpa till där det behövs och ser fram emot att varje dag ser olika ut. Om företaget
FÖR SVENSK INDUSTRI FRAMÅT
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Idag är industrin mer konkurrensutsatt än någonsin och förändringstakten ställer allt högre krav på kompetensförsörjning och produktion i balans.
Genom våra bemanningslösningar hjälper vi våra kunder att navigera och stärka sin konkurrenskraft. Vi vilar på övertygelsen att engagerade människor gör skillnad. Vårt värderingsdrivna förhållningssätt och våra schyssta villkor attraherar de bästa medarbetarna.
Konsultia är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och har kollektivavtal. Du har marknadsmässig lön, reglerad semester, rätt till sjuklön, pension och försäkringar. Vi erbjuder också friskvårdsbidrag och tillgång till företagshälsovård. Företaget är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18 001. Ersättning
