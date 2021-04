Vi söker truckförare på extra till lager i Sollentuna - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Lagerjobb i Sollentuna

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Sollentuna2021-04-09Är du en student som söker extraarbete som truckförare? Är du intresserad av att arbeta heltid under sommaren? Då har vi tjänsten för dig!Kunden arbetar med produkter för hembryggeri och är belägen i Sollentuna. I rollen som lagermedarbetare kommer du att arbeta med sedvanliga lageruppgifter inom någon av avdelningarna för orderpack- och orderplock. Vi söker dig som är flexibel och självständig i ditt arbete. Vi ser att du under våren kan arbeta 2-3 dagar i veckan, men som under sommaren (veck 26-32) är du intresserad av heltid.Detta är ett bemanningsuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av StudentConsulting men arbeta hos vår kund i Sollentuna. Tjänsten är på deltid/extra och du förväntas kunna arbeta efter en bred flexibilitet. Arbetspassen är förlagda måndag till fredag, 7-16.2021-04-09För att vara aktuell för tjänsten bör du uppfylla följande krav:Du har ett anmärkningsfritt belastningsregister.Truckkort A och B är.Du talar och skriver svenska obehindrat.Kan arbeta heltid under juli och augusti.Du studerar på universitetet, Komvux eller har ett annat extrajobb på minst 50% med en stor flexibilitet att jobba extra under vardagar, på dagtid.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidStuderande 6 mån eller längreFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Studentconsulting Sweden AB (Publ)5683122