Vi söker truckförare på Bjärehalvön
2026-02-16
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
Är du intresserad av att arbeta som truckförare och har truckvana inom plåt- och stålindustrin? Just nu finns det tillfälle att söka tjänsten som truckförare med vana för omgående start! Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
För vår kunds räkning söker vi en erfaren truckförare norr om Ängelholm. Arbetsuppgifterna innefattar sortering, uppmärkning av varor, utlastning/lossning och truckkörning. Det kan förekomma gods av otympligare karaktär (t.ex. långa rör), varför truckkörningsvana är ett krav.
Ort: Grevie
Start: Omgående/ enligt överenskommelse
Omfattning/schema: Heltid, 2-skift
Varaktighet: 6 mån visstidsanställning med möjlighet till förlängning alternativt övertag hos kund.
Krav för tjänsten är:
• Arbetserfarenhet inom produktion
• Truckkort A och B
• Erfarenhet av utlastning
• Körkort B och tillgång till bil
• Tillgänglig för 2-skift
• Flytande svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Truckbehörighet B6
• Arbetserfarenhet inom liknande lager (bygg/plåt)
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
