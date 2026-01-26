Vi söker truckförare med truckerfarenhet inför uppdrag i sommar!
2026-01-26
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Gillar du att köra truck och arbeta på lager? Är du en person med högt engagemang och positiv inställning? Får du energi av att jobba tillsammans med kollegor men att ändå äga ditt arbete själv i så fall så har du ditt nästa arbete här
Din nästa utmaning som truckförare arbetar du med att förflytta produkter i lagret inför plocket till plockpersonalen, hjälper till och förser de olika avdelningarna med produkter och även hjälper till med viss plockning av produkter. Det till kommer även viss ankomstkontroll, tillsyn, emballering och lossning i rollen.
Arbetet kommer att vara varierande från dag till dag. Allt från truckkörning till vanligt orderplock. Detta är alltså inte en tjänst för truckkörning 40h i veckan utan man kommer att vara på den avdelningen som har behov för dagen.
Arbetstiderna kommer att vara 7-16 helgfria vardagar.
För att vara aktuell för tjänsten måste du kunna arbeta heltid under juni-augusti.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet inom rollen som truckförare med skjutstativ vana där du tidigare har arbetat med truckkörning i större delen av din tid. Skjutstativ är den trucken som används främst i ditt arbete hos kunden men du kommer även få upplärning i smalgångstruck vilket är en större truck att hantera. Eftersom man kör produkter och pallar av stor tyngd från höga höjder så krävs en god erfarenhet och ett gott säkerhetstänk i vardagen.
Vidare i stressade situationer bibehåller du ditt lugn och fokus. Du är mån om din egen och dina kollegors hälsa och säkerhet. Och vi ser gärna att du gillar struktur, ordning och reda samt att du trivs med att arbeta och fatta beslut såväl i grupp som självständigt. För oss är det också viktigt att du är kommunikativ och värnar om oss som företag och ditt team som vi kommer värna om dig.
Krav för tjänsten är B4 behörighet samt erfarenhet och det är meriterande om man har B5.
Vi ser gärna att du som söker har B-körkort och tillgång till bil för att på ett flexibelt sätt kunna ta sig till arbetsplatsen.
