Vi söker truckförare med erfarenhet av skjutstativ
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2025-08-22
Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren skjutstativförare som vill bli en del av ett engagerat och växande team? Då kan detta vara jobbet för dig!
Som lagerarbetare hos kundföretaget arbetar du målinriktat med olika delar av lagerhantering. Din huvudsakliga uppgift kommer att vara att köra skjutstativtruck (B3), men arbetet innefattar även hantering av inkommande och utgående gods och påfyllningar samt andra vanligt förekommande lageruppgifter. Du blir en del av ett positivt och sammansvetsat team där samarbete och ansvar går hand i hand.
• Serviceinriktad och flexibel med ett leende på läpparna
• Noggrann och ansvarstagande
• Van vid att arbeta i högt tempo och trivs med fysiskt arbete
• En lagspelare som bidrar till en bra stämning på arbetsplatsen
Ort: Borås
Omfattning: Heltid, start enligt överenskommelse.
Arbetstider: Skift, dag och kväll. Profil
Vi söker dig som är en duktig skjutstativsförare som trivs i ett högt tempo och arbetar noggrant. Du är flexibel och självgående, samtidigt som du är en glad och framåt lagspelare som gillar att samarbeta med kollegor. Med din tävlingsinriktade inställning tar du dig an nya utmaningar och är inte rädd för att pröva på något nytt.
• Truckkort och minst 1 års erfarenhet av truckkörning
• Minst 6 månaders erfarenhet av skjutstativ (B3)
• Erfarenhet av lagerarbete, terminal eller liknande
• Gymnasiekompetens
• God datavana
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Som en del av rekryteringsprocessen kommer en bakgrundskontroll i belastningsregistret att genomföras.
Passar beskrivningen in på dig? Vänta inte med att söka - urval och anställning sker löpande! Ersättning
