Vi söker truckförare med behörighet för fyrvägstruck (B6)
2026-02-25
Som truckförare med behörighet för fyrvägstruck (B6) kommer du att arbeta i en modern och säker lager- och produktionsmiljö där fokus ligger på säkerhet, effektivitet och kvalitet. Du ansvarar för manövrering av fyrvägstruck för hantering av långa och otympliga laster, samt för lastning, lossning och intern transport enligt instruktioner och produktionsplaner.
Köra fyrvägstruck (B6) säkert och effektivt för att flytta och ställa långa eller stora gods i lager och produktion.
Lasta och lossa gods vid mottagning och avsändning samt placera material på rätt lagringsplats eller arbetsstation.
Följa arbets- och säkerhetsrutiner och aktivt bidra till en trygg arbetsmiljö.
Vi söker dig som
Har giltigt truckkort för fyrvägstruck (B6) samt dokumenterad erfarenhet av att köra fyrvägstruck eller liknande trucktyper.
Är van vid att hantera långa, tunga eller otympliga laster på ett säkert sätt.
Kan läsa och följa instruktioner och arbetsordrar; god svenska i tal och skrift.
Är praktiskt lagd, noggrann och trivs i en tempofylld produktions- eller lagermiljö.
B-körkort är meriterande.
Flexibel vad gäller arbetstider - möjlighet till dag-, kvälls- eller skiftarbete kan förekomma.Dina personliga egenskaper
Ansvarsfull och säkerhetsmedveten i alla moment.
Teamorienterad och kommunikativ - du samarbetar väl med kollegor och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Noggrann, strukturerad och lösningsfokuserad med vilja att bidra till förbättringar.
Stresstålig och van att arbeta under tempo och med flera uppgifter samtidigt.
Vi erbjuder
Heltidsanställning/ deltid enligt kollektivavtal och goda anställningsvillkor.
Långsiktigt uppdrag med möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.
En arbetsplats med högt säkerhetstänk och god arbetspersonal med fokus på utveckling och teamarbete.
Arbetstid och plats
Tjänsten är heltid och arbetet är förlagt till vår kunds anläggning i Eskilstuna. Skiftarbete kan förekomma beroende på behov.
