Vi söker truckförare med B6-behörighet för spännande heltidsjobb!
2025-11-14
Vår kund i Torslanda söker nu truckförare med B6-behörighet för heltidsjobb. Du blir anställd av NearYou, men jobbar som konsult ute hos vår kund. Har du erfarenhet av truckkörning med fyrvägstruck och skjutstativstruck? Då tycker vi att du ska läsa vidare!
Tjänstebeskrivning
I rollen som truckförare kommer du med hjälp av framför allt fyrvägstruck lossa och lasta trailers. Du kommer arbeta med stora, tunga och ibland otympliga produkter, vilket kräver precision i arbetet. Övrigt förekommande arbetsuppgifter på lager kan komma att ingå i rollen.
Arbetet är förlagt dagtid mån-fre kl 07.00-16.00Kvalifikationer
För att vara aktuell för rollen behöver du ha truckkort med B6-behörighet. Vidare bör du ha tidigare erfarenhet av att köra fyrvägstruck och/eller skjutstativtruck.
Vi söker dig som är en van truckförare, och som är noggrann i ditt arbete. Du jobbar effektivt men har samtidigt ett högt säkerhetstänk. Vi tror att du är ansvarstagande som person, och har en god förmåga att arbeta på ett strukturerat sätt. Du behöver vara van vid att jobba självständigt. Flytande svenska är ett krav.
Om NearYou
Vi är NearYou. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra till att bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. Vi vill ge det som vi tror en trasig arbetsmarknad behöver. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi. Ersättning
