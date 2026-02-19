Vi söker truckförare för kommande uppdrag
HR-Utveckling Dalarna AB / Lagerjobb / Falun Visa alla lagerjobb i Falun
2026-02-19
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HR-Utveckling Dalarna AB i Falun
, Borlänge
, Gagnef
, Leksand
, Hedemora
eller i hela Sverige
Nu söker vår samarbetspartner i Falun truckförare till sin verksamhet, med start på uppdraget under våren 2026. Är du en noggrann och strukturerad person med tidigare erfarenhet av truck- och traverskörning? Trivs du i industrimiljön och vill utveckla din körning och få mer erfarenhet inom området på plats hos en spännande och intressant industri?
Då ska du läsa vidare, vi kan ha jobbet för dig! Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Vi söker dig som trivs med att jobba i industribranschen och har tidigare erfarenhet av att köra truck, gärna över 10 ton. Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak att bestå av att transportera och flytta material med hjälp av truck ute på gården men även inne i industribyggnaden. Du kommer att arbeta skift, vilket betyder att du behöver vara flexibel och kunna arbeta under varierade tider på dygnet och även under helger. Behörighet för B-truck är ett krav och då även traverskörning förekommer i tjänsten är erfarenhet och behörighet för detta starkt meriterande. Ange gärna dina behörigheter för truck och travers, samt annat som du bedömer meriterande i din ansökan. Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är noggrann och strukturerad. Du är stresstålig och systematisk i ditt arbetssätt och tycker om att arbeta i ett högt tempo utan att tumma på kvalitén. Dina kollegor är en viktig del av arbetet och vi ser därför att du trivs med att jobba i ett team där alla hjälps åt för att nå bästa möjliga resultat. För att lyckas i denna tjänst behöver du kunna uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi är intresserande av dina personliga egenskaper som i kombination med ditt engagemang och dina erfarenheter blir viktiga faktorer och som gör att vi kommer att trivas med varandra.
Vi erbjuder dig
En spännande och attraktiv tjänst på ett intressant företag i Falun. För oss på HR Dalarna är det viktigt att du känner dig stolt över det företag som får din tid och ditt engagemang, och att du gillar dina arbetsuppgifter och tycker att det är roligt och trivsamt att vara tillsammans med vår samarbetspartner på dagarna!
Du kommer att vara anställd som konsult hos oss på HR Dalarna och vara uthyrd till vår samarbetspartner under de första 6 månaderna. Det finns ofta en stor chans att bli övertagen av företaget efter inhyrningsperioden om allt skulle kännas bra för båda parter!
Urval sker löpande och vi ser därför att du med fördel skickar in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan
HR Dalarna är ett auktoriserad HR-partner som garanterar våra konsulter trygga anställningar. Vi jobbar för och tillsammans med organisationer som likt oss är övertygade om att kompetenta och välmående medarbetare är avgörande för lönsamhet och framgång.
Genom våra moderna, smarta och attraktiva helhetslösningar inom hela HR-området skapar vi förutsättningar för företag och organisationer att uppnå sina mål. Med vår samlade erfarenhet och vår kompetens är det mesta möjligt. Vi är det genuina, enkla och personliga företaget som har stark lokal förankring och verkar i och för hela Dalarnas utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HR-Utveckling Dalarna AB
(org.nr 559078-8500)
791 30 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Dalarna Kontakt
Emelie Viberg emelie@hrdalarna.se 070-536 90 80 Jobbnummer
9752204