Vi söker truckförare för extrajobb i Birsta!
2025-08-15
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
Studerar du och vill arbeta extra under terminerna och ha ett garanterat sommarjobb? Vi söker nu truckförare till vår kund i Birsta med start under hösten.
Systembolagets varudepåer lagerför hela Systembolagets sortiment och levererar varor till butiker, ombud och privatpersoner i stora delar av landet. Ledorden på varudepån är kundnöjdhet och kvalitet, vilket genomsyrar hela verksamheten.
Arbetsuppgifterna är främst orderplock till butik eller kund via systembolagsombud eller hemleverans. Andra uppgifter som förekommer är exempelvis kontroll av utgående kundorder, packning, paketsortering, påfyllning av varor samt andra lagerrelaterade sysslor. Arbetet är på många sätt självständigt men trots det är samarbete med kollegorna mycket viktigt. På varudepån förväntas alla medarbetare aktivt bidra till att hålla hög kvalitet i arbetet och skapa en god stämning på arbetsplatsen.
Vi söker nu personer som vill arbeta extra under terminerna och desto mer inför högtidsperioder som jul och nyår, påsk och under sommarmånaderna juni-augusti. Vi vill därför att du har en god tillgänglighet under dessa perioder.
Krav för tjänsten:
För att vi ska kunna gå vidare med din ansökan behöver det framgå att du:
• Har studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%, vi behöver kunna se ett intyg på detta
• Är minst 20 år då du hanterar alkohol på arbetet (alkohollagen)
• Behärskar god svenska i tal och skrift
• Har truckkort
Arbetstiderna för detta jobb är varierade under vardagar på varudepåns öppettider - främst dagtid under höst och vår men under högsäsonger kan det kan förekomma både morgon- och kvällsjobb.
Detta är ett bemanningsuppdrag där du är anställd av oss på StudentConsulting och jobbar som uthyrd konsult hos Systembolagets varudepå. Det innebär att man som konsult på detta uppdrag i regel blir tilldelad arbetspass veckan innan men kan få ett schema vid högtider eller semesterperioder. Det kan även förekomma bokningar med kortare varsel vid exempelvis sjukdom eller arbetstoppar.
DETTA SÖKER VI
Vi söker nu dig som studerar eller arbetar på minst 50% och vill arbeta extra. Du är även en god lagspelare, stresstålig och noggrann i det arbete du utför samt har god datavana.
Vi vill gärna att du ser långsiktigt på detta och att du har minst ett år kvar av dina studier. Du har en stor möjlighet att påverka ditt studie- eller arbetsschema och kunna arbeta extra vid behov framåt under terminerna eller vid sidan av ditt andra arbete.
Låter detta som något för dig? Sök tjänsten redan idag, vi arbetar löpande med urval och intervjuer kommer att bokas in under september månad.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade.
