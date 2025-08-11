Vi söker tre vassa Seniora Javautvecklare

Phantoms Tech AB / Datajobb / Upplands Väsby
2025-08-11


Vi letar efter tre erfarna Javautvecklare med minst 10 årserfarenhet som vill ta sig an ett spännande och tekniskt utmanande uppdrag hos ett internationellt företag inom teknik och innovation. Du kommer att arbeta med avancerade systemlösningar som används globalt och bidra till utveckling, optimering och framtidssäkring av deras plattformar.

Vi söker dig som:

Har 10+ års erfarenhet av Javautveckling

Är van att arbeta i komplexa, distribuerade system

Har god förståelse för arkitektur, designmönster och best practice

Trivs i en agil miljö och är en lagspelare

Har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift

Meriterande erfarenhet:

Molnplattformar (AWS/Azure/GCP)

CI/CD pipelines och DevOps-verktyg



Plats:
Stockholm (hybridarbete möjligt)

Start:
Omgående

Detta är en unik chans att kliva in i ett högpresterande team och arbeta med teknik i framkant.

Är du redo att ta nästa steg? Hör av dig så berättar vi mer!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Phantoms Tech AB (org.nr 559283-5150), http://www.phantoms.se

Arbetsplats
Phantoms

Kontakt
Shams
shams@phantoms.se

Jobbnummer
9452450

