Vi söker tre vassa Seniora Javautvecklare
2025-08-11
Vi letar efter tre erfarna Javautvecklare med minst 10 årserfarenhet som vill ta sig an ett spännande och tekniskt utmanande uppdrag hos ett internationellt företag inom teknik och innovation. Du kommer att arbeta med avancerade systemlösningar som används globalt och bidra till utveckling, optimering och framtidssäkring av deras plattformar.
Vi söker dig som:
Har 10+ års erfarenhet av Javautveckling
Är van att arbeta i komplexa, distribuerade system
Har god förståelse för arkitektur, designmönster och best practice
Trivs i en agil miljö och är en lagspelare
Har mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Meriterande erfarenhet:
Molnplattformar (AWS/Azure/GCP)
CI/CD pipelines och DevOps-verktyg
Plats:
Stockholm (hybridarbete möjligt)
Start:
Omgående
Detta är en unik chans att kliva in i ett högpresterande team och arbeta med teknik i framkant.
Är du redo att ta nästa steg? Hör av dig så berättar vi mer! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Phantoms Tech AB
(org.nr 559283-5150), http://www.phantoms.se Arbetsplats
Phantoms Kontakt
Shams shams@phantoms.se Jobbnummer
9452450