Vi söker trailermekaniker och bilmekaniker - Ängelholm
2025-10-22
Trailermekaniker till eLinked AB - Helsingborg
Är du händig, noggrann och har ett intresse för tunga fordon och teknik?Vill du arbeta med service, underhåll och ombyggnationer av trailers i en miljö där ingen dag är den andra lik?
Då kan det här vara rollen för dig!Publiceringsdatum2025-10-22Dina arbetsuppgifter
eLinked AB söker nu sex trailermekaniker till vår kund i Göteborg.Du kommer att arbeta med att serva, reparera och förbereda lastbilstrailers inför nya kunduppdrag. Arbetet sker både i verkstad och utomhus under tält på anläggningens gård, vilket gör att du bör trivas med att jobba i varierande miljöer.
Detta är en långsiktig tjänst där du kommer att vara anställd av eLinked AB och uthyrd till vår kund i sex månader.Därefter finns möjlighet att gå över till en fast anställning hos kundföretaget - men om du trivs bra hos eLinked finns även möjlighet att fortsätta vidare inom vårt team.
Behovet är kontinuerligt och långsiktigt, med stabil efterfrågan i många år framöver.
eLinked AB arbetar inom industri, infrastruktur, entreprenad och verkstadsmiljö.
Vi har över 200 medarbetare i Sverige och beräknas omsätta cirka 130 miljoner kronor under 2025.
Vi har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.Dina arbetsuppgifter
Service och underhåll av trailers och deras komponenter
Felsökning och reparation av mekaniska och elektriska problem
Byte och reparation av bromsar, hjul, axlar och andra slitdelar
Montering av stålkomponenter och enklare svetsarbeten
Byte och montering av duk/tält på trailers inför ny kundprofilering
Förberedelse av trailers inför leverans - så de är hela, säkra och representativa
Vi söker dig som
Har erfarenhet som trailermekaniker eller mekaniker inom tunga fordon
Alternativt har erfarenhet av:Bromsbyte
Stålmontage och enklare svets
Bil- eller trailerelektronik (koppling, felsökning, montering)
Är ansvarstagande, noggrann och trivs med praktiskt arbete
Har B-körkort
Du behärskar svenska eller engelska
Utbildning som fordonsmekaniker är meriterande, men rätt erfarenhet och vilja att lära är minst lika viktigt.
Meriterande certifikat
Truckkort
Liftkort
Fallskydd
Heta arbeten
Vi erbjuder
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Många trevliga kollegor och god gemenskap
Möjlighet att arbeta extra timmar vid behov
Kollektivavtal för trygga villkor
Ett omväxlande och praktiskt arbete i en trevlig verkstadsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom service och underhåll av tunga fordon
Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse
Heltidstjänst med flexibel start
God upplärning & kompetensutveckling
Placering HelsingborgSå ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan via länken med ett uppdaterat CV. Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag och bli en del av eLinked AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sevgi Yilmaz sevgi@elinked.se Jobbnummer
9569985