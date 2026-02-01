Vi söker Trädgårdsmästare/Trädgårdsarbetare (Varberg)
Lindome Trädgård & Fastighet AB / Skogsbrukarjobb / Varberg Visa alla skogsbrukarjobb i Varberg
2026-02-01
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lindome Trädgård & Fastighet AB i Varberg
, Kungsbacka
, Mölndal
eller i hela Sverige
Våren är snart här - vill du jobba utomhus med oss?
Inför den kommande säsongen söker vi säsongspersonal till vårt team. Arbetsuppgifterna är varierande och består bland annat av:
Gräsklippning
Häckklippning
Rensning och allmän trädgårdsskötsel
Vi söker dig som gillar att arbeta utomhus, är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i när det behövs. Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav - rätt inställning är viktigast!
Vi erbjuder en säsongsanställning med möjlighet till tillsvidareanställning för rätt person.
En stor fördel är om du har en utbildning inom det gröna.
Låter detta intressant?
Kontakta oss redan idag så berättar vi mer.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: info@lindometradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säsongsanställning (Varberg)". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindome Trädgård & Fastighet AB
(org.nr 556905-5600), http://lindometradgard.se
432 30 VARBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9715869