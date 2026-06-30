Vi söker trädgårdsanläggare/trädgårdsarbetare
Lindome Trädgård AB / Trädgårdsanläggarjobb / Mölndal Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Mölndal
2026-06-30
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Lindome Trädgård AB söker medarbetare inom trädgårdsskötsel
Vill du arbeta utomhus och bidra till välskötta grönytor? Lindome Trädgård AB söker nu en medarbetare inom trädgårdsskötsel för en tillsvidareanställning.Publiceringsdatum2026-06-30Om tjänsten
Anställningen är en tillsvidaretjänst med start omgående eller enligt överenskommelse.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Gräsklippning
Ogräsrensning
Häckklippning
Renhållning i yttre miljö
Övrig yttre skötsel av grönytor och utemiljöer
Vi söker dig som
Trivs med att arbeta utomhus i alla väder.
Är ansvarstagande, noggrann och har en positiv inställning.
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Erfarenhet är inget krav, men tidigare erfarenhet eller utbildning inom trädgårdsskötsel eller liknande arbete är meriterande.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan till oss – vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
Ansökningar tas emot via mail
E-post: ansokan@lindometradgard.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan trädgårdsanläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindome Trädgård AB
(org.nr 556905-5600), http://lindometradgard.se Jobbnummer
9986073