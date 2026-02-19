Vi söker timvikarier undersköterskor till avdelning 18, S:t Görans sjukhus
2026-02-19
Avdelning 18 är en allmänpsykiatrisk heldygnsvårdsavdelning som tillhör kliniken Psykiatri Nordväst.
Avdelningens huvudinriktning är depression, ångest och personlighetssyndrom men vi vårdar även patienter med andra psykiatriska svårigheter. Vi har 16 vårdplatser och tar emot patienter som är 18 till 65 år. På avdelningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator och arbetsterapeut. Avdelningen är belägen på S:t Görans sjukhusområde med närhet till goda kommunikationer.
Vår avdelning är i ständig utveckling och vi lägger stort fokus på arbetsmiljö och patientsäkerhet. Feedback och spegling är en viktig del av vårt teamarbete. Inom hela psykiatri nordväst arbetar man enligt den s.k "Bergenmodellen" vilket man utbildas i under sin första tid.
Vi arbetar för tydlig struktur och dagliga rutiner för att skapa trygghet för alla i det dagliga arbetet. Kompetensutveckling är en del av verksamheten och olika utbildningar erbjuds löpande under terminerna.
Vidare har vi på avdelningen exempelvis Patientforum där patienternas synpunkter på vården tas tillvara varje vecka av en extern resurs som benämns BISAM. Här får vi mycket bra feedback på hur avdelningen fungerar och BISAM samverkar sedan med EC för att genomföra förbättringar i så stor utsträckning som möjligt.
Många av våra förbättringar grundar sig i idéer och synpunkter från våra patienter.
Vi arbetar utifrån modellen Ett samtal om dagen/ ESOD för att stärka den terapeutiska relationen och främja återhämtning. Vårt Lugna rum, med sin rogivande och sinnesstimulerande miljö, är en uppskattad resurs för ångesthantering och sömnprevention.
Under våren 2023 införde vi metoden Självvald inläggning (SI), och våren 2024 påbörjade vi ett projekt där vi erbjuder KBT-inriktade samtal som en del av den psykiatriska behandlingen. Patientens delaktighet och inflytande är en central del av vårt arbetssätt och genomsyrar hela vår verksamhet.
Vi har olika arbetsgrupper som ansvarar för utvecklingsarbetet på avdelningen, exempelvis patientsäkerhet och närståendemedverkan. Våra avdelningsmöten är ett forum för medarbetarna att framföra synpunkter och påverka utvecklingsfrågor.
På avdelningen arbetar vi i vårdlag där sjuksköterskor och undersköterskor samarbetar. Som undersköterska har du en central roll i den psykiatriska omvårdnaden, där fokus ligger på att skapa trygghet för patienten, ge stöd i dagliga rutiner, underlätta kommunikation samt samordna insatser utifrån patientens mål. Arbetet innefattar även viss somatisk omvårdnad, samverkan med nätverk kring patienten samt kontakt med närstående.
Vi använder Take Care som journalsystem.
Anställningsform
Anställningsform

Timvikarier

Publiceringsdatum
2026-02-19

Kvalifikationer
Du som söker ska vara utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel. Tidigare erfarenheter av psykiatrisk vård ses som meriterande. Vi lägger stor vikt vid egenskaper som lösningsfokuserad, positiv, flexibel, och förmåga att prioritera bland varierande arbetsuppgifter. Samarbetsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt är andra egenskaper som är viktiga för uppdraget.Dina personliga egenskaper
Som person är du positiv, ansvarstagande och tycker om att stödja patienterna i deras omvårdnad. Du är flexibel, öppen och har lätt för att samarbeta med andra.
Du är trygg i dig själv och har lätt att anpassa dig samt behålla ditt lugn vid stressade situationer.
Varmt välkommen din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
