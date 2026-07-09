Vi söker timvikarier till vård-och omsorgsboende och hemtjänsten
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungälv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungälv
2026-07-09
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Kungälvs kommun är en plats där vi tillsammans skapar värde i människors vardag. Vår vision visar riktningen framåt och våra ledord -mod, respekt och medskapande vägleder oss i hur vi arbetar varje dag. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas!Publiceringsdatum2026-07-09Beskrivning
Vill du ha ett jobb som verkligen gör skillnad?
Nu söker vi timvikarier till både vård-och omsorgsboende och hemtjänsten.
Hos oss får du möjlighet att arbeta nära våra brukare och ge omsorg, stöd och hjälp utifrån deras individuella behov, alltid med ett gott bemötande och ett varmt hjärta🌸
Här får du ett meningsfullt, omväxlande och viktigt arbete, där ingen dag är den andra likDina arbetsuppgifter
Som timvikarie arbetar du vid behov, till exempel när ordinarie personal är sjuk eller ledig. Du får:
✅ en introduktion på arbetsplatsen
✅ stöd av ordinarie personal
✅ hjälp att komma igång i vårt bokningssystem Time Care Pool
Du styr själv din tillgänglighet och arbetstiderna kan vara dag, kväll och helg⏰Kvalifikationer
För att arbeta hos oss behöver du:
ha fyllt 18 år
ha en vilja att hjälpa andra och bidra till livskvalitet
Körkort är ett krav🚗
Du behöver ingen tidigare erfarenhet – det viktigaste är inställning, engagemang och ansvarskänsla.
Vi ser gärna att du kan arbeta både vardagar och helger och att du är tillgänglig minst tre pass i veckan.
⭐ Meriterande
Erfarenhet från vård och omsorg
Hur ser vår rekryteringsprocess ut?
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden utifrån verksamheternas behov.
Du ska uppge referenser till nuvarande eller senaste chef, arbetsledare med namn, telefonnummer och mailadress. Har du ingen tidigare arbetserfarenhet? Lämna en av dina lärare på din gymnasieskola som referens.
För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.
I denna rekryteringsprocess behöver du inte personligt brev, du kommer istället att behöva besvara flera urvalsfrågor.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
✨ Låter det här som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! ✨Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Kungälvs Kommun
(org.nr 212000-1371), https://www.kungalv.se/arbete/lediga-jobb/
Ytterbyvägen 2 (visa karta
)
442 30 KUNGÄLV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Cassandra Möller 0303238000 Jobbnummer
9998251