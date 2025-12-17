Vi söker timvikarier till vård och omsorg - Anmäl ditt intresse idag
2025-12-17
Som timvikarie i vår bemanning styr du själv hur mycket du vill och kan jobba. Vi bemannar till alla våra verksamheter inom Äldre och Funktionsnedsättning, dygnet runt. Och flera av våra verksamheter har nyligen utökats för att möta ett växande behov. Vi har verksamheter inom hemtjänst, äldreboende, demensteam, larm- och nattpatrull, gruppboenden (LSS och socialpsykiatri), dagverksamheter och korttidsboende. Behoven på våra verksamheter varierar och vi gör vårt yttersta för att du ska bli placerad på en verksamhet som matchar din kompetens och profil så bra som möjligt.
I rollen som timvikarie är dina arbetsuppgifter att ta hand om våra medborgare och ge den bästa vård och omsorgen.
Några av dina arbetsuppgifter är:
* Städa och laga mat
* Hjälpa till med hygien såsom dusch- och toalettbesök
* Hjälpa till vid förflyttningar
* Dokumentera
* Vara ett socialt sällskap och stödja brukarenKvalifikationerKvalifikationer
* Har fyllt 18 år
* Utbildad undersköterska, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig, eller minst ett års erfarenhet inom vården.
* Talar och skriver på god svenska
* Datorvana
Vissa verksamheter hos oss kräver även att du har:
* B-körkort och vana att köra bil
* Kan cykla
Det är även meriterande om du är flerspråkig, då vi har brukare som talar olika språk och god kommunikation är viktigt. Men det absolut viktigaste är att du som timvikarie är anpassningsbar, och har rätt personlig lämplighet för tjänsten.
Vi rekryterar löpande utifrån de behov vi får in från våra verksamheter och matchar med din profil. Därför kan det ibland dröja med ett svar från oss. Men ha tålamod snart dyker rätt arbetsplats för dig upp!
Välkommen in med din intresseanmälan!
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi kontrollerar även medborgarskap och arbetstillstånd. Intervjuer sker löpande.
