Vi söker timvikarier till vår dagliga verksamhet i Solna
Move & Walk Sverige AB / Vårdarjobb / Solna
2025-10-22
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige
, Sundbyberg
, Stockholm
, Lidingö
, Järfälla
eller i hela Sverige
På Move & Walk är vi inte bara ett företag som stöttar och hjälper människor med neurologiska funktionsnedsättningar i deras utveckling mot självständighet, vi är en gemenskap som bygger på starka värderingar och en tydlig vision för framtiden. Vi tror på att skapa en arbetsmiljö där varje individ inte bara kan trivas, utan också kan växa och blomstra både som person och i din yrkesroll. Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör, den ger oss riktning och hjälper oss att navigera i allt från hur vi behandlar våra kunder till hur vi samarbetar internt. Om du delar våra värderingar och vill vara en del av en organisation som strävar efter att göra skillnad, då är du precis den vi letar efter!
Vad innebär tjänsten
I rollen som stödassistent kommer du att få möjlighet att arbeta i en dynamisk och stimulerande miljö där din passion, dina styrkor och din kompetens kommer att uppmuntras, och utvecklas. Du kommer att vara en del av ett team som delar dina värderingar och strävar efter att göra skillnad varje dag.
Arbetet innebär att tillsammans med dina kollegor följa deltagarna under deras arbetsdag, där du som stödassistent stöttar utifrån deltagarnas individuella behov.
Under arbetsdagen förekommer både att arbeta i grupp och självständigt med deltagaren.
Deltagarna arbetar med olika arbetsuppgifter under dagen t ex fysisk aktiviteter, skapande, musik, dator, sociala aktiviteter mm.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stötta deltagarna utifrån deras individuella behov.
i aktiviteter
i kommunikation
i omsorgssituationer
VEM ÄR DU
Om den vi söker:
Du har ett genuint intresse för deltagarna och är nyfiken och öppen för att ta in kommunikation på flera olika sätt.
Är lyhörd och sätter individens behov i centrum.
Du vill vara med och bidra till god livskvalitet för människor med funktionsnedsättningar,
Arbetar med en motiverande förhållningssätt
Har en kreativ ådra och gillar att skapa med olika material.
Du är flexibel, ansvarstagande och har en god samarbetsförmåga eftersom du kommer att arbeta i nära kontakt med annan personal.
Du känner ett stort engagemang för din uppgift och har en vilja att tillsammans med oss utveckla våra deltagare, dig själv och vår dagliga verksamhet.
Kompetenskrav:
Gymnasial/eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer adekvat för uppdraget.
Flytande svenska i tal och skrift.
Erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättning samt NPF
Utbildning/erfarenhet från arbete med personer med autismspektrumtillstånd, synnedsättning och andra funktionsnedsättningar.
Övrigt meriterande:
Tidigare arbete i daglig verksamhet
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation
VAD VI ERBJUDER
En stimulerande och stödjande arbetsmiljö där du kommer att få möjlighet att växa och utvecklas.
Utmanande och meningsfulla arbetsuppgifter där din insats kommer att göra verklig skillnad.
En konkurrenskraftig lön och andra personalförmåner.
Om du delar våra värderingar och är redo att göra skillnad, då ser vi fram emot att höra från dig. Ansök idag och bli en del av vårt team på Move & Walk!
Move & Walk är ledande i Sverige inom Konduktiv Pedagogik; ett pedagogiskt baserat system som har utvecklats för barn, ungdomar och vuxna som har neurologiska funktionsnedsättningar. Vi erbjuder flera olika typer av verksamheter, som alla genomsyras av Konduktiv Pedagogik; Anpassad grund- och gymnasieskola, Träning (re/habilitering), administration av Personlig Assistans och Daglig Verksamhet.
För att vara aktuell för denna tjänst måste du innan anställning kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: dv.rekrytering@movewalk.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikariat Solna". Arbetsgivare Move & Walk Sverige AB
(org.nr 556549-5180), http://www.movewalk.se Arbetsplats
Move & Walk Daglig verksamhet Kontakt
Enhetschef
Sara Nilsåker sara.nilsaker@movewalk.se Jobbnummer
9568669