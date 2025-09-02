Vi söker timvikarier till omsorgen i Falu Kommun!
Falu Kommun, Bemanningscenter / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2025-09-02
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falu Kommun, Bemanningscenter i Falun Publiceringsdatum2025-09-02Beskrivning av jobbet
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad för andra varje dag? Där du bidrar till trygghet, glädje och livskvalitet för människor som behöver extra stöd? Falu kommun söker nu engagerade och omtänksamma vikarier till våra verksamheter inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatrin.Dina arbetsuppgifter
Vad innebär jobbet?
Inom LSS och socialpsykiatrin:
Du hjälper personer med funktionsvariationer, psykisk ohälsa eller särskilda behov att klara sin vardag och nå sina mål. Arbetet är varierande och anpassat efter individens unika behov och kan innebära:
• Personlig omvårdnad och vardagsstöd: Hjälpa till med personlig hygien, påklädning, måltider och andra dagliga rutiner.
• Praktiska sysslor: Stötta vid städning, tvätt, matlagning och inköp till hemmet.
• Socialt stöd: Motivera till sociala aktiviteter och skapa en meningsfull fritid för omsorgstagarna.
• Hälsofrämjande arbete: Stärka den psykiska och fysiska hälsan genom att ge stöd som bidrar till ett självständigare liv.
• Dokumentation och medicinhantering: Dokumentera insatser samt hantera mediciner enligt delegering.
Arbetsplatserna kan vara i grupp- eller servicebostäder, kottidsverksamheter, daglig verksamhet, socialpsykiatrin eller boendestöd som utgår från individers hem.
Inom äldreomsorgen:
Arbetet innebär att stödja äldre människor i deras vardag och skapa en trygg, värdig och meningsfull tillvaro. Arbetsuppgifterna är varierande och anpassade efter individens behov, och du bidrar till både praktisk hjälp och social gemenskap:
• Personlig vård: Du hjälper till med personlig hygien, påklädning, måltider och medicinering. Genom att bemöta omsorgstagarna med respekt och lyhördhet skapar du trygghet och förutsättningar för en god livskvalitet. Vissa omsorgstagare har stort vårdbehov, vilket innebär att hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår som en del av arbetet.
• Praktisk hjälp: Du stöttar med sysslor som städning, tvätt och inköp för att underlätta vardagen. Ditt arbete bidrar till att omsorgstagarna kan känna sig självständiga och bekväma i sina hem eller på boendet. Arbetet kan också innebära att hjälpa till med förflyttningar för att säkerställa trygghet och bekvämlighet i deras dagliga liv.
• Socialt stöd: Genom att delta i promenader, samtal och olika aktiviteter skapar du trivsel och en meningsfull vardag. Du arbetar för att bryta ensamhet och stärka omsorgstagarnas välmående, både fysiskt och mentalt.
Du kan arbeta inom hemtjänst, vård- och omsorgsboenden eller på ett korttidsboende där fokus framför allt är rehabilitering efter sjukhusvistelse.Kvalifikationer
För rollen krävs:
Att du har ett stort engagemang för att hjälpa andra och tycker om att arbeta nära människor. Du är lyhörd och trygg i mötet med andra, och med ditt positiva och lösningsorienterade förhållningssätt skapar du både trygghet och glädje i vardagen. Samarbete är en självklarhet för dig, och du bidrar till en stark teamkänsla samtidigt som du trivs med att ta eget ansvar.
Du är flexibel och anpassar dig smidigt efter olika situationer och förändrade förutsättningar. Med din ansvarsfullhet och professionalism säkerställer du att varje individ får det stöd de behöver. Som person är du serviceinriktad och ser till varje individs unika behov, samtidigt som du bygger förtroendefulla relationer med omsorgstagare, kollegor och anhöriga.
• God dator- och mobilvana.
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
• Att du är EU-medborgare eller har giltigt uppehålls- och arbetstillstånd.
Meriterande kvalifikationer:
• Utbildning eller erfarenhet inom vård, omsorg eller socialt arbete.
• Erfarenhet av delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
• B-körkort och cykelvana (krav i vissa hemtjänstgrupper).
• Kunskap inom MI (motiverande samtal) eller lågaffektivt bemötande.
Anställningsvillkor
Vi erbjuder timvikarie vid behov, där du själv lägger in din tillgänglighet då du kan arbeta, vi vill se en tillgänglighet på minst 50%. Oregelbunden arbetstid, dag, kväll, natt och helgtjänstgöring.
För denna tjänst krävs att du har fyllt 18 år. Arbetet innebär nattarbete, ensamarbete och delegering av läkemedel, vilket enligt gällande regler inte är tillåtet för minderåriga. (Se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö: av.se)
För att arbeta inom omvårdnadsförvaltningen behöver du uppfylla kraven för att ta emot delegering för läkemedelshantering. Det innebär att du ska läsa utbildningsmaterial, genomgå tester och delta i en genomgång inför ett kunskapstest. Därför är det viktigt att du har god förmåga att läsa, skriva och förstå svenska språket.
För att påskynda handläggningen av din ansökan rekommenderar vi att du bifogar relevanta betyg. Ett utdrag ur belastningsregistret krävs om du blir aktuell för anställning - beställ detta i god tid via Polisens hemsida. LSS- stöd och omsorg: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst (http://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/)|
Polismyndigheten Äldreomsorg: Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst (http://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/)|
Polismyndigheten
Observera att från och med 1 juli 2023 är titeln undersköterska skyddad, och för att anställas som undersköterska krävs ett bevis från Socialstyrelsen som du själv ansöker om via deras e-tjänst.
Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Kontaktuppgifter
Vill du veta mer?
Kontakta: bc.rekrytering@falun.se
Hannah Wallin, 023-82631
Maria Ljungqvist, 023-82661
Fackliga företrädare
Kommunal Bergslagen: 010-442 81 69, falun.bergslagen@kommunal.se
Var med och skapa trygghet och glädje för andra - samtidigt som du växer som person. Vi ser fram emot din ansökan!Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275050". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Falu kommun
(org.nr 212000-2221) Arbetsplats
Falu Kommun, Bemanningscenter Kontakt
Hannah Wallin bc.rekrytering@falun.se 023-82631 Jobbnummer
9486583