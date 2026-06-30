Vi söker timvikarier till FSK,skola och fritidshem

Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk förening / Barnskötarjobb / Strängnäs
2026-06-30


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Vi söker dig som är engagerad och en ansvarstagande person som tycker om att arbeta med barn och ungdomar. Du är en trygg person med förmåga att leda en grupp elever.
Vi behöver timvikarier till förskola, kök, skola och fritidshem vilket innebär tex undervisning i olika ämnen och åldrar vid behov.
Om verksamheten
Strängnäs Montessori är en friskola som ligger i natursköna Sundby Park i Strängnäs. Våra lokaler är ljusa och fräscha och vi alla hjälps åt att ha och bevara en trevlig lärmiljö. Relationer och bemötande är något vi värnar om och det gör att vi har ett gott arbetsklimat i verksamheten. Vi har ca 600 barn mellan 1-16 år (förskola, fritids och grundskola) och ca 100 anställda. I vår verksamhet inspireras vi av Maria Montessoris pedagogik.

Publiceringsdatum
2026-06-30

Kvalifikationer
All kommunikation mellan elever och kollegor sker på svenska och därför krävs det god kunskap i svenska i både tal och skrift.
Uppvisande av utdrag från belastningsregistret.

Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta i skola och fritidshem är meriterande.
Intervjuer hålls löpande från vecka 31. Anställningsstart v 33.
Varmt välkommen med din ansökan via bifogad länk.Godkännt registereundelag från polisen är ett krav.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02
https://forms.gle/7at4oKcxca2shBSX6
E-post: jobb@strangnasmontessori.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie".

Arbetsgivare
Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk förening
Sundbyvägen 14 (visa karta)
645 51  STRÄNGNÄS

Arbetsplats
Strängnäs montessori

Kontakt
Frida Andersson
frida.andersson@strangnasmontessori.se
072-1730130

Jobbnummer
9985776

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