Vi söker timvikarier till FSK,skola och fritidshem
Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk Fören / Barnskötarjobb / Strängnäs Visa alla barnskötarjobb i Strängnäs
2026-01-06
, Knivsta
, Enköping
, Eskilstuna
, Nykvarn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk Fören i Strängnäs
Vi söker dig som är engagerad och en ansvarstagande person som tycker om att arbeta med barn och ungdomar. Du är en trygg person med förmåga att leda en grupp elever.
Vi behöver timvikarier till förskola, kök, skola och fritidshem vilket innebär tex undervisning i olika ämnen och åldrar vid behov.
Om verksamheten
Strängnäs Montessori är en friskola som ligger i natursköna Sundby Park i Strängnäs. Våra lokaler är ljusa och fräscha och vi alla hjälps åt att ha och bevara en trevlig lärmiljö. Relationer och bemötande är något vi värnar om och det gör att vi har ett gott arbetsklimat i verksamheten. Vi har ca 600 barn mellan 1-16 år (förskola, fritids och grundskola) och ca 100 anställda. I vår verksamhet inspireras vi av Maria Montessoris pedagogik.Publiceringsdatum2026-01-06Kvalifikationer
All kommunikation mellan elever och kollegor sker på svenska och därför krävs det god kunskap i svenska i både tal och skrift.
Uppvisande av utdrag från belastningsregistret.Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta i skola och fritidshem är meriterande.
Intervjuer hålls löpande.
Varmt välkommen med din ansökan. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev för att bli behandlad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
E-post: jobb@strangnasmontessori.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timvikarie". Arbetsgivare Strängnäs Montessoriskola Ekonomisk fören
Sundbyvägen 14 (visa karta
)
645 51 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs montessori Kontakt
Frida Andersson frida.andersson@strangnasmontessori.se 072-1730130 Jobbnummer
9670266