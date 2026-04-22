Vi söker timvikarier och semestervikarier till Furan!
Ideella fören Furan med företagsnamn Furan / Vårdarjobb / Umeå Visa alla vårdarjobb i Umeå
2026-04-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella fören Furan med företagsnamn Furan i Umeå
Vi söker både timvikarier och semestervikarier till våra verksamheter på Furan, till både våra gruppbostäder och vår dagliga verksamhet!
Tycker du att det vore roligt att jobba extra ibland och/eller vill du vikariera hos oss i sommar så är du varmt välkommen med din ansökan!
Furan är en ideell förening naturskönt belägen i Bullmark och Bodbyn, utanför Umeå. Vi erbjuder daglig verksamhet och bostäder med särskild service till personer som omfattas av personkrets 1 i LSS, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vi erbjuder våra hyresgäster bra bostäder där frihet och integritet råder. Servicen är individuellt anpassad för att alla ska kunna leva ett liv som andra, oavsett funktionshinder. Boendena har bemanning dygnet runt. På den dagliga verksamheten handleder, stödjer och hjälper man som personal arbetstagarna utifrån deras behov i deras arbetsuppgifter. Personalens bemötande gentemot hyresgästerna präglas av glädje och respekt.
Som personal på Furan stöder man hyresgästerna vid klädinköp, tandläkarbesök, när tider ska passas, etc. men fungerar också som en länk ut i samhället, vid tidsbeställningar, bankärenden, mm. En meningsfull fritid är viktig för alla, vilket vi noga integrerar i vår verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som boendehandledare/arbetshandledare på Furan är man en kreativ medarbetare som arbetar för våra gemensamma mål samt har ett fint bemötande och förhållningssätt. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att man stödjer, motiverar och hjälper våra hyresgäster på gruppbostaden utifrån deras individuella behov i det dagliga livet. Dag, kväll, helg och jourtjänstgöring.
Som arbetshandledare arbetar man dagtid måndag till fredag.Utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och tycker det är viktigt med ett bra bemötande och förhållningssätt. Vi söker dig som är trygg, stabil, flexibel, positiv, ser möjligheter och har god samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Övriga villkor
I verksamheten finns pälsdjur av olika slag. Bil och körkort krävs då våra verksamheter är belägna ca 2,5 - 3 mil utanför Umeå.
Registerutdrag från polisen begärs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: furan.bullmark@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommar 2026".
Flodavägen 7 (visa karta
)
918 92 BULLMARK
För detta jobb krävs körkort.
Föreningen Furan
Verksamhetschef
Nadja Rantatalo furan.bullmark@gmail.com 090-562 02 Jobbnummer
9869235