Vi söker timvikarier hos en glad 23-årig kille med NPF

2025-12-29
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Nu behöver vi dig som vill arbeta som timvikarie hos en glad kille med NPF.
Kunden är 23 år gammal och bor central i egen lägenhet. Han är en glad, sprallig och bestämd kille med livlig fantasi. Han gillar att se på tv, rita, använda surfplattan, bada och att äta. När han inte har en specifik uppgift att utföra går han gärna runt och tittar på korta filmer på Youtube i sin surfplatta.
Han behöver stöd och motivering i det dagliga livet, planering, aktivering och tolkning i sin kommunikation. Du kommer att finnas för att hjälpa till med den personliga omvårdnaden, hygien, hushållssysslor och mycket annat som hör vardagen till.
Vi söker dig som är lugn, positiv, empatisk och flexibel. Du ska trivas att jobba i team med struktur och rutiner. Vi vill gärna att du som söker ska se det här jobbet som långsiktigt då vi värdesätter kontinuitet.
Erfarenhet kring autism och lågaffektivt arbetssätt är ett plus men inte ett måste då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Din svenska måste vara mycket god i tal och skrift.
Om tjänsten: Vi söker timvikarier. Kunden har dubbelassistans dygnet runt utom på daglig verksamhet. Vi intervjuar fortlöpande.
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
Vi vill även att du lämnar in ett belastningsutdrag innan anställninghttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
