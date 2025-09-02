Vi söker Timvikarier för natten inom säbo samt nattpatrullen i Kils kommun
2025-09-02
Vad roligt att du är intresserad av jobb i Kils kommun. Vi är ungefär 1 000 anställda som arbetar för att ungefär 12 000 invånare ska få en bra service. För oss är det viktigt att du ser varje människa som en individ och att du tillsammans med dina kollegor strävar efter att skapa en välkomnande miljö där alla har möjligheten att trivas och utvecklas. Du nöjer dig inte med att bara vara bra. Du vill bli ännu bättre och ser till att omvärldsbevaka och göra de förändringar som krävs för att vi ska möta framtiden på ett bra sätt. Det är precis det som vår vision, Kil - på rätt spår, handlar om. Vi strävar efter att befinna oss på rätt spår men måste alltid vara beredda att pröva nya vägar för att nå dit. Välkommen med din ansökan!
Sektor Äldre i Kils kommun ansvarar för myndighetsutövningen gällande äldreomsorg och socialpsykiatri enligt socialtjänstlagen samt insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sektorn ansvarar också för utförandet av all äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, rehab, minnesteam och anhörigstöd.
Vi söker Timvikarier inom sektor äldre i Kils kommun !
Äldreomsorgen söker Timvikarier som vill arbeta natt inom Särskilt boende samt Nattpatrullen .
Äldreomsorgen för natt är uppdelad i hemtjänst och särskilt boende (boende för äldre) . Gemensamt för alla verksamheter är att det görs många insatser av stor betydelse för människor dygnet runt, alla dagar på året.
I arbetet möter du olika personligheter i blandade åldrar och med olika intresseområden. Du ger insatser i form av olika stöd.
Vi söker undersköterskor/vårdbiträden till
• Äldreboendet Karslund, Sannerud och Åkerbo som är vårt omvårdnadsboende/demens
• Nattpatrull för kunder i ordinärt boende
Att arbeta i nattpatrullen eller på särskilt boende innebär ett självständigt och utvecklande arbete. Man kan vara inom Kils tätort och man kan vara ute på landsbygden eller på en avdelnings på särskilt boende. Man kan se hela kommunen som arbetsplats .
Ett timvikariat hos oss är en bra start i din karriär inom vård och omsorg eller en möjlighet att vidareutvecklas i ditt yrke.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att få en god introduktion för att du ska känna dig trygg i din yrkesroll. När du arbetar kommer det att finnas någon van kollega med erfarenhet att vända sig till med eventuella frågor. Som timvikarie hos oss kan vi erbjuda dig ett varierande, meningsfullt och omväxlande arbete.
Ditt uppdrag är att tillsammans med övriga kollegor kunna ge en god vård och omsorg, aktivera och handleda den enskilde utifrån den enskildes behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning, erfarenhet eller intresse av att arbeta inom vård och omsorg. Meriterande är vård- och omsorgsutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid att du har en bra samarbetsförmåga och en positiv drivkraft i mötet med de personer som behöver stöd och hjälp. Du är flexibel, ansvarstagande och har tålamod, du ska vara minst 18 år. För att klara arbetet krävs tillräckliga kunskaper i svenska i tal och skrift.
Körkort är krav inom nattpatrullen. Uppvisande av körkort är obligatoriskt om du anställs inom områden där körkort krävs.Anställningsvillkor
Det är viktigt att du i din ansökan uppger inom vilken verksamhet du önskar arbeta. Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
För anställning ska du visa legitimation och utdrag från belastningsregistret.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Kils kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via angiven länk (inte med e-post eller i pappersformat). Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Vi har redan gjort våra medieval för denna rekrytering och undanber oss ytterligare kontakter angående försäljning av annonsplatser eller diskussioner om samarbeten. Ersättning
