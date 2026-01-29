Vi söker timvikarie undersköterska/vårdbiträde till Näsbyterassen, Täby
Attendo Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2026-01-29
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Välkommen till en värderingsstyrd organisation
Vi på Attendo söker nu en undersköterska/vårdbiträde till Näsbyterrassen i Täby. Attendo Näsbyterrassen är ett modernt, nybyggt boende med inriktning sport och spa som öppnade i Augusti 2024. Vi ligger strax intill Roslags Näsby station i ett trevligt nybyggt område med både caféer, restauranger och grönska runt hörnet. Boendet har 100 lägenheter, både för personer med demenssjukdom och somatiska sjukdomar. Högst upp i huset finns det två stora terrasser, spa och relaxavdelning, en stor samlingssal och ett gym för våra kunder.
Beskrivning av tjänsten Som undersköterska/vårdbiträde hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och stimulerande miljö för våra kunder. Du ansvarar för att ge en god vård och omsorg till våra kunder. Att skapa en positiv och social atmosfär under måltiderna är en stor del i din roll samt att kunna bidra med olika aktiviteter som förgyller vardagen för våra äldre.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
Personlig omvårdnad enligt verksamhetens rutiner med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål
Vid behov hjälpa till med att exempelvis förbereda, laga och servera måltider, städ, tvätt m.m.
Utföra dokumentation och arbeta utifrån beslutade insatser
Samarbeta med externa och interna kontakter såsom gode män, anhöriga, boende, sjuksköterska och rehab-personal.
Vem är du?
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Som person är du självständig, ödmjuk, noggrann och ansvarsfull. Du brinner för vård av äldre, ser individens behov och är engagerad i deras närstående.
Du blir en del av ett engagerat medarbetarteam som alla strävar att göra det där lilla extra. Det är därför en viktig att man har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Viktigt är att du tycker om att arbeta i högt tempo med varierande uppgifter. Då vi fortfarande befinner oss i en uppstart så är tempot högt och vi alla hjälps åt för att öppna och skapa våra nya avdelningar. Vi är ett härligt team som satsar på gemenskap och att alla ska bidra till gruppen. Att ta extra ansvar är välkommet och det finns flera ombudsroller att välja mellan.
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Meriterande:
Erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen
Erfarenhet av delegering. Stämmer denna beskrivning in på dig? Sök redan idag
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: nasbyterrassen@attendo.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7130575-1813976". Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Gamla Norrtäljevägen 94 (visa karta
)
187 48 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9711901