Vi söker timanställda undersköterskor/vårdbiträde till Attendo Nissaboga...
Attendo Sverige AB / Undersköterskejobb / Halmstad Visa alla undersköterskejobb i Halmstad
2025-12-18
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Attendo Sverige AB i Halmstad
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
, Örkelljunga
eller i hela Sverige
Attendo Nissabogatan/ Westerbergs gata är ett stort centralt beläget äldreboende med totalt 113 platser fördelade på 11 avdelningar. Hos oss arbetar vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, kockar, aktivitetssamordnare, planerare och chefer.
Vi har omvårdnadspersonal och sjuksköterskor i tjänst dygnet runt.
Vår inriktning är Kultur och Nöje samt Sport och Spa, vilket innebär att vi har mycket trevliga aktiviteter för våra boende inom dessa områden.
Vi söker dig som drivs av att arbeta med människor och göra verklig skillnad för kunderna varje dag. Du har en förmåga att stärka och stödja kunderna i alla delar av vardagen.
Som person är du noggrann och engagerad i kunderna och deras närstående. Du har lätt för att samarbeta, har ett pedagogiskt förhållningssätt och bidrar till en god och trevlig stämning på vår arbetsplats.
Beskrivning av tjänsten
Vi utökar nu vårt trevliga medarbetarteam med fler medarbetare. Det är meriterande om du har erfarenhet från omsorgsarbete i äldreomsorgen samt delegering.
Som timanställd kommer du att lägga in dig tillgänglig i vårt system och få ersätta våra fastanställda personal vid ex. semestrar, sjukdom och även vid behov.Publiceringsdatum2025-12-18Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska språket (tal och skrift)
God datorkunskap/datorvana
Du trivs med att ge god service, skapa fina relationer och vill ge livskvalité till våra kunder. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för vård av äldre och kan se individens behov.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal samt andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 26-01-15 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Bit. VC Ewa Nowak tel. 0709603770 ewa.novak@attendo.se
Välkommen med din ansökan - Tillsammans för framtidens omsorg! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
HR hr@attendo.se Jobbnummer
9651821