Vi Söker Timanställda Till Vår Nya Butik I Frölunda Torg I Göteborg
2025-09-12
VILL DU BLI EN DEL AV VÅRT UNIKA SMYCKESUNIVERSUM?
Pilgrim söker ansvarsfulla, serviceinriktade timanställda med intresse för mode och goda resultat till vår nya butik i Västra Frölunda för tjänster på 10 tim/vecka.
Som timanställd ingår du i ett team av duktiga, modeintresserade säljare. Du måste vara serviceminded ut i fingerspetsarna eftersom vårt yttersta mål är att ge våra kunder en unik och fantastisk upplevelse när de besöker våra butiker.
På Pilgrim jobbar vi tillsammans som ett stort team, så därför är det avgörande att du är en teamplayer som vill vara med i gemenskapen och bidra med gott humör och goda resultat.
DINA HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
• Försäljning och kundservice * Ta hål i öronen * Se till att butiken är inbjudande och välkomnande
OM DIG
• Du är minst 18 år gammal * Du är en skicklig säljare och sätter alltid kunden i centrum för en unik upplevelse * Du är modeintresserad och följer med i trender * Du talar flytande svenska och engelska * Du är ansvarstagande, serviceinriktad och lojal * Du är glad, positiv och motiverande * Du är flexibel och kan behålla överblicken i stressade situationer
TILLTRÄDE Anställningsstart: så snart som mögligt
Som timanställd krävs det att du är flexibel och kan arbeta alla dagar i veckan, men främst eftermiddagar, kvällar, helger och under utökade öppettider.
SKICKA IN DIN ANSÖKAN
Skicka in din ansökan och ditt CV inklusive foto på job@pilgrim. dk och ange "Västra Frölunda - 10 Tim" i ämnesraden. Vi håller intervjuer löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA AV DIG Så ansöker du
