Vi söker timanställda till vår fantastiska hemtjänst
2025-10-02
1:a Omtanken är hemtjänsten som sätter guldkant på tillvaron. Vår vision är att bli bäst i Sverige på hemtjänst och vi vill göra det genom att visa omtanke, trygghet, noggrannhet och tydlighet både ut mot kund och inåt i vår verksamhet.
• Bryr du dig om människor och att göra skillnad för andra?
• Gillar du att arbeta i en verksamhet med ordning och reda?
• Vill du känna att du är viktigt och gör skillnad?
• Vill du vara en del av ett härligt gäng som tycker om sin arbetsplats?
Då är du perfekt hos oss och vi ser fram emot att välkomna dig hit!
Nu söker vi efter pålitliga, noggranna och omtänksamma vikarier. Eftersom skriftlig dokumentation är en del av arbetsuppgifterna måste du behärska svenska språket väl och körkort är ett absolut krav för att du ska kunna ta dig ut till våra kunder. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av hemtjänst, vi ger dig en noggrann introduktion till arbetet och nödvändiga kurser för att kunna utföra det väl. Du måste kunna jobba både dag/ kväll och helg.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-01
E-post: sara.kalnins@omtanken.care Arbetsgivare 1:a Omtanken AB
Järnbruksvägen 2 (visa karta
372 52 KALLINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Sara Kalnins sara.kalnins@omtanken.care Jobbnummer
