Vi söker timanställda sjuksköterskor till kommunal primärvård
Öckerö kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Öckerö Visa alla sjuksköterskejobb i Öckerö
2025-11-10
, Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Tjörn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Öckerö kommun, Socialförvaltningen i Öckerö
I Öckerö kommun bor cirka 13 000 invånare och kommunen som arbetsgivare har cirka 1100 anställda. Tillsammans lever och verkar vi i en kommun som består av tio bebodda öar.
Öckerö kommuns vision handlar om att vara en levande skärgårdskommun; med en hållbar utveckling, närhet till storstaden och samtidigt ett lokalsamhälle med närhet till varandra. Öckerö kommun har goda resultat inom bland annat företagsklimat och som bostadsort. Goda arbetsmöjligheter i både kommun och näringsliv, ett rikt fritidsliv, trygghet och bra resultat i verksamheterna bidrar till att Öckerö kommun är en bra plats att leva och bo på.
Vill du ha ett flexibelt och meningsfullt arbete där individen alltid står i centrum? Nu söker Socialförvaltningen timanställda sjuksköterskor som vill arbeta i vår kommunala primärvård på våra vackra öar. Publiceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Som timanställd sjuksköterska blir du en viktig del av vår familjära och engagerade sjuksköterskegrupp. Du arbetar självständigt med bedömning, medicinsk behandling och uppföljning, men också nära tillsammans med kollegor, andra legitimerade yrkesgrupper och omsorgspersonal.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt och särskilt boende
• Rådgivning och handledning av personal
• Kontakter med anhöriga
Vi söker dig som
• Är legitimerad sjuksköterska.
• Har B-körkort och vana att köra bil
• Är flexibel, självständig och har god samarbetsförmåga
Erfarenhet av kommunal primärvård är meriterande.
Arbetstid
Vi söker vikarier för tjänstgöring dag, kväll och natt.Ta chansen att upptäcka om arbete inom kommunal primärvård är något för dig - välkommen med din ansökan!
Intervjuer och anställning sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister uppvisas
Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C288881". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Öckerö kommun
(org.nr 212000-1280) Arbetsplats
Öckerö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef hemsjukvården Kommunal Primärvård
Anna Gustavsson Anna.gustavsson@ockero.se 031976355 Jobbnummer
9597727