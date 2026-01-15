Vi söker timanställd sjuksköterska nu och i sommar
2026-01-15
Vi söker dig som vill ha ett givande och flexibelt arbete! Kom och arbeta som timvikarie i Kungsbacka kommun.
Rollen som sjuksköterska hos oss
Som timanställd sjuksköterska arbetar du i kommunens hemsjukvård med att ge sjukvårdande insatser till våra medborgare i alla åldrar. Hemsjukvården utgår från flera olika arbetsplatser från söder till norr och i centrala Kungsbacka. Vi arbetar i såväl i patientens hem som på våra vård och omsorgsboende och bostad med särskild service.
Att arbeta som timvikarie innebär att du lär känna många människor och livssituationer som du kanske inte skulle gjort annars. Det ger dig upplevelser och minnen för livet, men ställer även höga krav på servicekänsla, flexibilitet och engagemang.
Just nu söker vi dig som sjuksköterska till hemsjukvården. Vill du läsa mer om våra olika verksamheter, läs här på länken: https://www.kungsbacka.se/timvikariePubliceringsdatum2026-01-15Profil
Vi söker dig som:
- Är legitimerad sjuksköterska
- Har B-körkort
- Har kunskaper i svenska på en nivå så du kan kommunicera väl både i tal och skrift
- God datorvana
Det är meriterande om du:
- Har erfarenhet av hemsjukvård
- Har erfarenhet av telefonsystem TeleQ
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en timanställning med start omgående eller enligt överenskommelse.
Som timvikarie på Vikariecenter kommer du
- Få en introduktionsutbildning.
- Gå bredvid ordinarie personal innan du börjar att arbeta själv.
- Ha flexibla arbetstider och även få möjlighet till erfarenheter från olika arbetsplatser samt knyta värdefulla kontakter.
Om Vikariecenter
Vikariecenter tillhandahåller timvikarier för att täcka de vakanser som uppstår när ordinarie personal är korttidsfrånvarande och under sommarsemestern. Vikariecenter ansvarar för rekrytering och bemanning av timvikarier inom förskola, personlig assistans, daglig verksamhet, hemsjukvård, hemtjänst, vård- och omsorgsboende, bostad med särskild service, lokalvård och måltid.
ID-kontroll
Vid en rekrytering behöver vi säkerställa identitet på dig som söker. Giltiga ID-handlingar är ett svenskt pass eller ID-kort som utfärdats av polisen. Om du inte kan uppvisa det, behöver vi se ett giltigt arbetstillstånd.
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Vad roligt! Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Innan erbjudande om tjänst begär vi utdrag ur belastningsregistret. Du kan beställa ett här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Detta kuvert ska vara oöppnat när det visas för rekryterare. Du öppnar det tillsammans med personalen, men väljer själv om du vill visa innehållet eller inte efter att du läst det. Vikariecenter anställer inte utan att få se ett godkänt belastningsregister.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/12". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Vikariecenter rekrytering vikariecenter.rekrytering@kungsbacka.se Jobbnummer
9685002