Vi söker tim-vikarier som vill arbeta under en längre period!
EQ Personlig assistans Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2025-10-14
Vi söker timvikarier till våra kunder i Forshaga. Då det ofta tar lång tid att lära sig arbetet vill vi att du ser arbetet som tim-vikarie som långsiktigt, du kanske studerar eller har en deltidsanställning med möjlighet att arbeta extra.
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för att arbeta med människor som har behov av extra hjälp och stöd i sin vardag. Du är initiativtagande och har lätt för att anpassa dig till olika förutsättningar. Det är viktigt att du tycker om att busa och har glimten i ögat! Vi vill att du har erfarenhet av arbeta med människor i olika situationer, gärna inom omsorg.
Arbetet innebär att hjälpa den assistansberättigade i vardagen med allt från personlig hygien, mat-intag och hushållssysslor till att hitta på roliga aktiviteter.
Anställning är en timanställning då du arbetar när ordinarie assistenter är lediga eller sjuka. Det innebär att det ibland är arbete med kort varsel och ibland med lite längre framförhållning. I vissa fall kan det även finnas möjlighet till en fast schemarad med något pass per vecka. Som vikarie är du anställd hos en specifik kund och innan du börjar arbeta får du en gedigen introduktion.
Arbetstiden är schemalagd till dag, kväll, natt (både jour och aktiv tid förekommer) samt helg.
Det är ett krav att du är rökfri. Våra kunder badar regelbundet i badhus vilket gör att du inte kan vara allergisk mot klor. Då många av våra kunder har svårigheter med kommunikation vill vi att du har goda kunskaper i svenska. Det är ett krav att du har körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: maria@eqpersonligassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "timvikarie Forshaga". Arbetsgivare EQ Personlig assistans Sverige AB
(org.nr 559218-0334)
Åttkantsgatan 6 (visa karta
)
652 20 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Maria Nilsson maria@eqpersonligassistans.com 0702281088 Jobbnummer
9556843