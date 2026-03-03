Vi söker tim/sommarvikarie till man i 50-årsåldern i Örnsköldsvik
Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik
2026-03-03
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsa Omsorg Norden AB i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi söker nu en positiv och engagerad timvikarie till en motorintresserad rullstolsburen man i Örnsköldsvik.
För att trivas i rollen ser vi att du är kommunikativ och behärskar svenska i tal och skrift samt är lyhörd inför kundens önskemål och behov. I uppdraget som personlig assistent kommer du att vara ett viktigt stöd i hans vardag och det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbetet. Dock kommer största vikt at läggas på personkemin mellan dig och kunden. Kunden är mycket aktiv och du kör hans bil varav körkort är ett krav för uppdraget.
Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg med långa arbetspass.
Registerutdrag från polisen kommer att begäras.
Varmt välkommen med din ansökan!
Företagsinformation
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, engagemang, lärande, samverkan och ansvar är vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar. Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsa Omsorg Norden AB
(org.nr 556918-2024), https://helsa.tidvis.se/lediga_tjanster
891 74 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Tina Westlund tinaw@helsaab.se 0660- 43 12 05 Jobbnummer
9774330