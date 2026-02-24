Vi söker tim och sommarvikarier till trevlig man i Eksjö

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eksjö
2026-02-24


Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Vi söker nu dig som vill arbeta i sommar!

Vi söker dig som kan arbeta under ordinarie assistenters semester. Oftast infaller detta mellan v26-32. Stor chans att börja redan nu till våren som timvikarie. Vi har flera kunder i och runtom Eksjö. Stor chans att du som semestervikarie arbetar hos flera kunder i området.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Kvalifikationer
Körkort och tillgång till bil
Erfarenhet av att arbeta inom personlig assistans.
Pratar och förstår svenska

Merit
Meriterande är om du har erfarenhet av följande eller något utav det.
Taklift och lyftsele
Sondnäring / Peg
Erfarenhet av att arbeta med barn

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Angelica Soylu
0702178253

Jobbnummer
9761355


   

