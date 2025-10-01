Vi söker tillståndshandläggare till hälsoskyddsenheten
2025-10-01
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Bygg- och miljöförvaltningen ska genom sitt uppdrag möjliggöra en god livsmiljö för invånare, besökare och näringsidkare i ett växande Halmstad.
Organisationen är i ett starkt utvecklingsskede både gällande service och som en viktig aktör i att bygga en hållbar kommun.
Vår förvaltning ansvarar bland annat för kartförsörjning, bygglov, lantmäteriförrättningar, miljö- och hälsoskyddsfrågor. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Halmstad. Vill du vara med och påverka?
Är du en person som brinner för kundorienterad myndighetsutövning och ser möjligheter i förändring? Är du en lagspelare som vill arbeta med samhällsnytta? Då kan det vara dig vi söker!
Som handläggare hos oss blir du en del av ett team som ansvarar för att handlägga och fatta beslut i ärenden enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter. Det är en utvecklande tjänst där du arbetar nära näringslivet genom att informera och råda verksamhetsutövare kring alkohol- och tobakslagarna. Du får också möjlighet att arbeta i nära samverkan med andra myndigheter så som polis och räddningstjänst.
I denna rekrytering kommer vi att tillsätta en eller två tjänster.
Vi lägger stor vikt vid samarbete och teamets utveckling. Du behöver vara en god lagspelare som förstår att framgång skapas genom att lyfta varandra. Vi löser uppgifter tillsammans och är nyfikna på hur digitala verktyg kan hjälpa oss att utveckla arbetet.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
* Kontakter med tillståndshavare och allmänhet i frågor om tillståndspliktig verksamhet med försäljning av alkohol och tobak,
* Upprättande av utredningar och föredragning av ärenden i miljönämnden
* Medverkan vid utbildning i alkohollagen
* Tillsyn av verksamhetsutövare utifrån alkohol- och tobakslagar. Detta innebär att visst arbete kommer utföras på obekväm arbetstid.
* Ta ansvar för och bedriva förbättrings-, kvalitet- och utvecklingsarbete inom områdetKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi det som avgörande att du har relevant högskoleexamen. Du har både kunskap och erfarenhet av arbete med utredningsarbete samt har arbetat med myndighetsutövning, såsom tillsyn och bedömningsgrunder för beslutsfattande. Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift. Körkort med B-behörighet är ett krav.
Vi ser det som meriterande om du har kunskap och erfarenhet av arbetet med alkohol- och tobakslagstiftning, ekonomi samt juridisk utredningsmetod.
Du är en person som visar empati och har ett positivt förhållningssätt. Du är lyhörd för andras behov och bidrar till en god arbetsmiljö genom att stötta och inspirera dina kollegor. Din kommunikation är tydlig och välstrukturerad, både muntligt och skriftligt, och du anpassar den efter mottagaren. Du har lätt för att se möjligheter snarare än hinder och kan skilja på sak och person i olika situationer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
