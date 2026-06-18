Vi söker till som vill arbeta fysiskt i sommar!

Arena Personal Sverige AB / Lagerjobb / Västerås
2026-06-18


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Nu söker vi dig som vill ha ett fysiskt och rolig arbete i sommar!

Vi söker dig som har en god fysik och gillar att arbeta tillsammans med andra med att bygga ihop vagnar att lasta paket i.
Man kommer arbeta två och två, därför värdesätter vi en god samarbetsförmåga.

Arbetstider: mån-tor 07.00-16.00 fre 07.00-14.00

Tjänsten kommer starta omgående, så skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7856317-2059297".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Arena Personal Sverige AB (org.nr 556606-1916), https://karriar.arenapersonal.com
Kopparbergsvägen 6 (visa karta)
722 13  VÄSTERÅS

Arbetsplats
Arena Personal

Jobbnummer
9969734

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