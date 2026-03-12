Vi söker TIG-svetsare Hela paketet ingår Trollhättan
2026-03-12
Vi söker TIG-svetsare - Hela paketet ingår - Trollhättan
Anställningsform: Tillsvidare- eller tidsbegränsad anställning
OM JOBBET
Är du en erfaren TIG-svetsare som söker nästa steg i karriären? Vi söker nu kvalificerade TIG-svetsare till uppdrag hos våra kunder i Trollhättan.
OM TJÄNSTEN
Du kommer att arbeta med TIG-svetsning i aluminium och rostfritt stål, både rör och plåt. Arbetet innebär ritningsläsning, svetsning efter kravspecifikation och kvalitetssäkring av utfört arbete. Du arbetar självständigt men ingår i ett engagerat team där noggrannhet och ansvarstagande värderas högt.
VI SÖKER DIG SOM:
• Har dokumenterad erfarenhet av TIG-svetsning
• Kan läsa och arbeta efter ritningar
• Är noggrann, ansvarstagande och självgående
• Har erfarenhet av aluminium och/eller rostfritt stål
MERITERANDE:
• Erfarenhet av MIG/MAG-svetsning
• Erfarenhet från industri- eller verkstadsmiljö
• B-körkort
VI ERBJUDER:
• Fast lön: 27 000-30 000 kr/mån beroende på erfarenhet och certifiering
• Kollektivavtalsenliga villkor
• Långsiktig tjänst med möjlighet till fast anställning hos kund
• Bor du på annan ort? Vi hjälper dig med boende och resa under hela uppdraget
OM OSS
AK Human Resources AB är en del av StaffPower - en nordisk bemanningsaktör med över 20 års erfarenhet och kontor i Stockholm och Tallinn. Vi specialiserar oss på att matcha kvalificerade yrkesarbetare inom industri och produktion med rätt uppdrag - snabbt och smidigt.
Urval sker löpande - skicka din ansökan redan idag
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
E-post: personal@staffpower.se
Detta är ett heltidsjobb.
AK Human Resources AB (org.nr 559399-7827)
