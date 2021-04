Vi söker Testingenjörer som älskar teknik, innovation och kvalit - Poolia Sverige AB - Datajobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Poolia Sverige AB

Poolia Sverige AB / Datajobb / Malmö2021-04-06För omgående och kommande behov söker vi Testingenjörer till våra spännande kunder i Malmö/Lund-området! Är du vår nästa stjärnkonsult inom mjukvarutestning? Sök idag, vi arbetar med ett löpande urval!2021-04-06Som testingenjör hos våra kunder kommer inriktning och arbetsuppgifter variera något efter den specifika uppdragsgivaren, men kan bl.a. inkludera:Manuell och/eller skriptad testning på systemnivå, utforskande testning, featuretestning under utvecklingsfaser, integrationstestning, hantering och/eller utveckling av testmiljöer, scripting och testautomation. Du kommer att arbeta med testning av mjukvara, men fokus varierar beroende på uppdrag. Våra kunder arbetar med utveckling och testning av windows-, webb- och mobila applikationer, databaser, övervakningssystem, inbyggd mjukvara med mera.Vi söker både dig i början av din karriär, och du som har hunnit med att arbeta några år inom ditt område. Var noggran med att notera vilken typ av roller du är intresserad av i din ansökan!Dina arbetsuppgifter i huvudsakVi söker dig med högskoleutbildning inom Datavetenskap eller motsvarande inriktning, alt. YH-utbildning med ett djupt tekniskt intresse. Du brinner för mjukvara och testområdet i sig, men har också en god och bred teknisk grund att stå på. Du har som minst erfarenhet av utveckling och testning från utbildning, praktik och/eller hobbyprojekt. Du har med dig kompetens från minst några av nedanstående tekniska områden:Erfarenhet av mjukvarutestningGrundläggande programmeringskunskap; Javascript, PHP, Python, C, C++Erfarenhet/kunskap kring agila testmetoder och arbetssättErfarenhet av Git, eller motsvarandeGod kompetens kring nätverksteknik (TCP/IP, Routing/switching, DNS, Proxy, DHCP m.m.)Kännedom gällande server och databaserGod kännedom inom Linux och Windowsmiljö (utveckling och test)Som person är du social, driven och har god initiativförmåga. Att du är noggrann och strukturerad ser vi som en självklarhet liksom att du har ett starkt intresse för problemlösning. Arbete i grupp är ofta en förutsättning hos våra kunder, och därför läggs stor vikt vid samarbets- och kommunikationsförmåga. Ett öppet sinnesätt är som alltid avgörande för att vara framgångsrik i konsultrollen.Du har mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift, både svenska och engelska.Vem är du?IT-branschen är dynamisk och konstant föränderlig, det vet vi på Poolia IT. Därför värderar vi din kompetens och personliga egenskaper högt när vi anställer en konsult. Att få rätt person på rätt plats är vi specialister på och vi vet vikten av nytänkande inom IT-branschen för att kunna erbjuda lösningar som passar våra konsulter lika bra som våra kunder.Att vara konsult passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, mer än 6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-31Poolia Sverige AB5674134