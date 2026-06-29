Vi söker terminalarbetare på heltid till nattjobb i Kristianstad
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Kristianstad Visa alla lagerjobb i Kristianstad
2026-06-29
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Är du noggrann, effektiv och trivs med ett fysiskt arbete? Söker du ett heltidsjobb och vill jobba natt? Då har vi jobbet för dig!
Här kommer du att arbeta på paketbanan och bidra till att paket hanteras snabbt och effektivt.Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
• Sortering och hantering av paket på paketbana
• Lasta och lossa gods
• Mottagning och scanning av försändelser
• Truckkörning
Arbetstider:
Passen är förlagda mellan 22.30–07.00, med start söndag kväll till fredag morgon.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltiga kandidater kommer bli anställda av kunden.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Trivs med fysiskt arbete i högt tempo
Är noggrann och effektiv
Är en lagspelare och bidrar till teamets gemensamma målKvalifikationer
Tillgänglig för start på heltid i början av augusti
Har truckkort A+B
Talar och skriver flytande svenska
Har 2 referenser
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta
)
252 24 HELSINGBORG Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Ellinor Gregorioff helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9984200