Vi söker Telefonister/Kundtjänst medarbetare (2st) - Deltid/Heltid
2025-08-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Kinda
Nu söker vi ytterligare telefonister/kundtjänstmedarbetare. Vi söker dig som vill bli världens bästa telefonist! Är du en serviceinriktad och social person, som är orädd i telefon, och kan detta med att lyssna och skriva samtidigt? Då har vi jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-08-24Dina arbetsuppgifter
Under din arbetsdag kommer du svara på inkommande telefonsamtal från olika branscher och ha datorn som ditt främsta arbetsverktyg vilket kräver att du är en van datoranvändare samt har lätt för att lära dig nya system.
Vi söker dig som har...Ett leende som hörs genom telefonen. Mod nog att fråga när du ej förstår. En positiv personlighet med mycket energi. Vi tror att du är en lyhörd, lugn, positiv och utåtriktad person, som trivs med att arbeta med service. Du bör vara ordningsam, stresstålig samt ha en förmåga att vara vänlig, även i de mest pressade situationer. Du har en bra förmåga att hålla många bollar i luften, och klara av att hålla fokus även under perioder med hög arbetsbelastning.
För att lyckas(erfarenhet och krav)...
Behöver du inte ha tidigare erfarenhet som telefonist, det är meriterande men inget krav. Du behöver gilla att prata i telefon då det är vårt främsta arbetsverktyg.
Har du erfarenhet från serviceyrket, och är van vid att ha kundkontakt och prata med kunder, så kommer du både gilla, och med stor sannolikhet fixa jobbet galant. Många gånger behöver man kunna LYSSNA och SKRIVA samtidigt.
För tjänsten krävs också att du behärskar svenska i både tal och skrift. Vi har många kunder med utländska kontakter, varför det är väldigt viktigt att du talar och förstår engelska.
För att lyckas har du lätt för att prata, oavsett vem som finns på andra sidan luren. Till detta har du en snabb tangentbordsteknik och kan detta med att lyssna och skriva samtidigt.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, främst i tal då många kunder pratar engelska när dom ringer.
Du har minst gymnasiekompetens eller annan lämplig utbildning alternativt likartad arbetslivserfarenhet.
God datavana och tangentbordsteknik.
Du kommer att få utbildning i våra program och även i samtalsteknik, som kommer hjälpa dig få fram information, som gör att du kan utföra ditt jobb på bästa sätt.
Vi kommer lägga stor vikt på dina personliga egenskaper och tror att du är en person som vill vara med och bidra till dina kollegors trivsel genom att sprida en god stämning på arbetsplatsen.
Välkommen med din ansökan
För att vi ska kunna hantera din ansökan ber vi dig maila oss både CV + Personligt brev.
Ange även vilken om det är heltid eller deltid du söker(hur många procent söker du).
maila till: jobb@svardirekt.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
E-post: jobb@svardirekt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Telefonist Linköping". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SvarDirekt AB
(org.nr 556915-4346)
Teknikringen 8D
)
583 30 LINKÖPING Jobbnummer
9472772