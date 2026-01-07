Vi söker tekniskt skickliga montörer till vår kund Svekon!
Uniflex AB / Fordonsmontörsjobb / Stockholm Visa alla fordonsmontörsjobb i Stockholm
2026-01-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Har du skruvat mycket, mekat med fordon eller arbetat med tunga maskiner? Då kan det här vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2026-01-07Om tjänsten
Vi söker nu praktiskt lagda montörer till vår kund Svekon i Brunna som jobbar med restaurering och uppgradering av avancerad teknisk utrustning. Du blir en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, noggrannhet och laganda står i fokus.
Arbetet består av montering, felsökning och hantering av olika komponenter - ofta i större konstruktioner. En del enklare elarbeten kan ingå, och om du har erfarenhet av lackering eller ytbehandling är det ett stort plus. Självklart får du en grundlig introduktion innan du börjar jobba mer självständigt.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har ett intresse för teknik, fordon eller maskiner - kanske har du mekat med bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner eller liknande.
• Har teknisk förståelse och tycker om att jobba praktiskt.
• Har viss elkunskap och gärna erfarenhet av montering eller verkstadsarbete.
• Är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
• Talar och skriver svenska obehindrat.
• Har svenskt medborgarskap (krav).
Om verksamheten
Tjänsten är heltid, dagtid måndag-fredag, med start enligt överenskommelse.
Här får du möjlighet att arbeta med teknik i praktiken - i en miljö där hantverk, precision och teamkänsla går hand i hand.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5267". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9672302