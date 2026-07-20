Vi söker tekniskt skickliga montörer till vår kund Svekon!
Uniflex AB / Fordonsmontörsjobb / Upplands-Bro Visa alla fordonsmontörsjobb i Upplands-Bro
2026-07-20
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Upplands-Bro
, Järfälla
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, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-20Om tjänsten
Har du skruvat mycket, mekat med fordon eller arbetat med tunga maskiner? Då kan det här vara jobbet för dig!
Vi söker nu praktiskt lagda montörer till vår kund Svekon i Brunna som jobbar med restaurering och uppgradering av avancerad teknisk utrustning. Du blir en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, noggrannhet och laganda står i fokus.
Arbetsuppgifter Arbetet består av montering, felsökning och hantering av olika komponenter – ofta i större konstruktioner. En del enklare elarbeten kan ingå. Självklart får du en grundlig introduktion innan du börjar jobba mer självständigt.
Vem är du?
Har ett intresse för teknik, fordon eller maskiner – kanske har du mekat med bilar, lastbilar, entreprenadmaskiner eller liknande.
Har teknisk förståelse och tycker om att jobba praktiskt.
Är noggrann, lösningsorienterad och trivs med att arbeta både självständigt och i team.
Talar och skriver svenska obehindrat.
Har svenskt medborgarskap (krav).
Om företaget Uniflex är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag med över 20 års erfarenhet av att matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats.
Sedan 2002 har vi hjälpt företag att hitta rätt kompetens inom industri, teknik, produktion, lager och logistik – från operativa roller till produktionsnära ledare och specialister. Genom bemanning, rekrytering och samarbeten med underkonsulter matchar vi varje dag medarbetare med företag över hela landet.
Let's get to work! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8097293-2108393". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
Kungsgatan 32 (visa karta
)
111 35 STOCKHOLM Jobbnummer
10007740