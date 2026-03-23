Vi söker tekniskt intresserade studenter till ett elektronikföretag
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Arbetsuppgifter
Som student hos vår kund inom elektronik får du möjlighet att arbeta praktiskt med komponenter, montering och enklare felsökning i produktionen. Arbetsuppgifterna kan inkludera visuell kontroll, lödning, testning av kretskort, kabeldragning och dokumentation av utfört arbete. Du kommer att arbeta i team men förväntas också kunna ta egna initiativ och driva dina uppgifter framåt.Bakgrund
Vi söker tekniskt intresserade studenter som vill arbeta extra vid sidan av studierna. Du har ett intresse för elektronik och teknik samt grundläggande kunskaper. Tidigare erfarenhet från verkstad, laborationer eller hobbyprojekt är meriterande men inte ett krav. Du är flexibel vad gäller arbetstider och kan ta kvälls- eller helgpass vid behov.Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen är du ansvarsfull, självgående och driven. Du arbetar noggrant, håller hög kvalitet i ditt arbete och bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen. Du kan arbeta både självständigt och i team och tar ansvar för att uppgifter blir genomförda enligt instruktioner och tidplan.Kvalifikationer
Tekniskt intresse och grundläggande kunskaper.
Studerar på högskola/universitet eller yrkeshögskola (minst 50 % annan huvudsaklig sysselsättning kan krävas)
God förmåga att läsa och följa tekniska instruktioner och ritningar
God kommunikationsförmåga i svenska i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av lödning, provning eller montering av elektronik
Kunskap om mätinstrument och felsökningsverktyg
Erfarenhet från produktion eller verkstadsmiljö
Vad vi erbjuder
En lärorik extratjänst där du får praktisk erfarenhet från elektronikproduktion och möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter. Du blir en del av ett engagerat team och erbjuds handledning samt möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter utifrån din kompetens och drivkraft.
Ansökan och urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
