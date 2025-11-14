Vi söker teknikintresserade medarbetare till uppdrag utanför Askersund
2025-11-14
Är du trygg i att arbeta vid dator och tycker om att hjälpa andra? Vi söker nu flera medarbetare till ett tekniknära uppdrag där du stöttar kollegor i PC-relaterade moment.
Arbetet innebär en enklare teknisk support, där du är ett stöd för de kollegor som arbetar på plats. Du hjälper dem med PC-relaterade frågor, hantering av olika enheter och överföring av information.
Rollen kräver ingen avancerad teknisk bakgrund, men du behöver vara trygg i att arbeta vid dator, förstå grunderna i PC-miljö och ha lätt för att lära dig nya moment. Det här är en roll som passar dig som uppskattar tydliga arbetsprocesser, tycker om att finnas till hands för andra och vill utvecklas inom ett tekniknära område.
Uppdraget startar före jul och pågår preliminärt till slutet av februari. Arbetstiderna är dagtid, ca kl. 07.00-16.00, med heltid som omfattning.
DETTA SÖKER VI
• Har grundläggande datorvana och förståelse för PC
• Är intresserad av teknik och tycker om att stötta andra
• Har B-körkort
• Är kommunikativ, social och bra på att förklara arbetsmoment
• Har lätt för att sätta dig in i nya system och rutiner
• Gärna har viss erfarenhet av liknande uppgifter (meriterande men inte ett krav)
Vi erbjuder:
• Ett heltidsuppdrag på dagtid
• En roll där du får vara ett viktigt stöd i det tekniska arbetet på plats
• Möjlighet att utveckla dina tekniska och kommunikativa färdigheter
• En arbetsmiljö med tydliga rutiner och nära samarbete med kollegor
Du kommer vara anställd hos Student Consulting och arbeta som konsult uthyrd till vår kund under uppdragets gång.
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
