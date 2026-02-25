Vi söker Technical Sales till vår kund Sello i Gävle
2026-02-25
Om Sello:
Sello är en innovativ e-handelsplattform som hjälper företag att effektivisera och expandera sin försäljning på digitala marknadsplatser. Med den unika lösningen kan varumärken och e-handelsbolag hantera hela sin marknadsplatsförsäljning från ett och samma ställe - vilket sparar tid, minskar komplexitet och skapar bättre förutsättningar för tillväxt.
Sello arbetar med ett brett spektrum av marknadsplatser, både nationellt och internationellt, och stöttar varumärken i att växa i sin digitala närvaro. Sellos ambition är att vara den självklara partnern för alla som vill maximera sin försäljning på flera plattformar samtidigt och ta en ledande position i framtidens e-handel.
Varför Sello?
Sello befinner sig mitt i en av Europas mest spännande transformationer. Deras vision är tydlig:
"We will transform European e-commerce companies into sales-driven marketplace leaders."
Sello tror att framtidens handel sker på marknadsplatser - inte i traditionella webbshoppar. Därför bygger de lösningar som automatiserar, effektiviserar och skalar deras kunders försäljning på plattformar som Zalando, Amazon, ASOS och CDON.
Hos Sello får du:
En helt ny roll där du får vara med och forma arbetssätt och kundstrategi
En arbetsplats där kreativitet, nyfikenhet och pålitlighet är centrala värderingar
En grundlig onboarding och kontinuerlig utveckling
Ett team som arbetar nära varandra, delar kunskap och stöttar i vardagen
Flexibilitet: hybridarbete, med med möjlighet att arbeta både hemma och från kontoret i centrala Gävle
Sellos värderingar - så jobbar vi
Kreativ - Nyfiken - Pålitlig
Vi utvecklar oss, utforskar nytt, håller vad vi lovar och skapar trygghet i våra samarbeten.
Om rollen
Som Technical Sales blir du en nyckelspelare i Sellos mission:
"We transform your e-commerce - driving increased sales, ultimate convenience, and informed decision-making."
Du hjälper europeiska och internationella varumärken att lyckas på marknadsplatser genom att:t:
Förstå deras tekniska setup
Guida dem genom komplexa flöden
Visa hur Sello kan automatisera och förenkla deras vardag
Driva hela säljprocessen från första kontakt till signering
Rollen passar dig som gillar kombinationen av sälj, teknik och rådgivning, och som vill arbeta i en bransch där utvecklingen går snabbt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Driva hela försäljningsprocessen - från första kontakt till avtal
Hantera inkommande ansökningar och leads från partners, delta på event och marknadsaktiviteter
Prospektera och skapa nya affärsmöjligheter
Genomföra videomöten, demos och rådgivning
Förstå kundens system och flöden och presentera hur Sello kan effektivisera deras försäljning på marknadsplatser
Bygga förtroende och långsiktiga relationer med beslutsfattare
Samarbeta tvärfunktionellt med exempelvis marknad och support
Hålla dig uppdaterad om trender inom e-handel, logistik och marknadsplatser
Vem du är
Sello söker dig med 3-5 års erfarenhet av försäljning och som vill utvecklas vidare i en roll där teknik och affär möts.
Kort om B2B
B2B betyder att du säljer till företag - inte privatpersoner. Det innebär rådgivande dialoger, flera beslutsfattare och fokus på att skapa affärsnytta för kundens verksamhet.
Du är:
Kommunikativ och förtroendeskapande
Nyfiken på teknik och hur system hänger ihop
Strukturerad, lösningsorienterad och självgående
Samarbetsinriktad och trygg i att dela och ta emot kunskap
Krav
Erfarenhet av försäljning
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
God förmåga att kommunicera med olika målgrupper
Meriterande
Erfarenhet av e-handel eller marknadsplatser
Vana av CRM-system och videomöten
Förståelse för tekniska integrationer
Förmåner
Friskvårdsbidrag 3 000 kr
ITP tjänstepension via Avanza
Flexibla arbetstider
Flexibilitet: hybridarbete
MacBook Air
Halvdag före röd dag
Om rekryteringsprocessen
Den här rekryteringen genomförs i samarbete med Burefjord Consulting
Urval sker löpande.
