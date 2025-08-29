Vi söker Teamledare till vår produktion; Tetraavdelningen, Kivik!
2025-08-29
Kiviks Musteri är ett familjeföretag i femte generationen som utvecklar, producerar och säljer produkter baserade på frukter och bär. Med modern teknik och utpräglat miljötänkande tillverkar vi idag bl.a. must, cider, drycker, juice, marmelad, kräm och vin. Våra varumärken bygger på äkta, ärliga och närproducerade produkter som uppskattas av konsumenter som är intresserade av mat och dryck. Vi finns i Skåne, och Stockholm och har dessutom ett välbesökt besöksmål i Kivik med musteributik, restaurang & café samt Äpplets Hus med trädgårdar. Sedan 2015 har vi även ett besöksmål utanför Lund - Solnäs gård - med odling, trädgård och gårdscafé. Koncernen har ca 200 engagerade medarbetare och omsätter ca 800 MSEK.
Vi söker Teamledare till vår produktion, till Tetraavdelningen, Kivik!
Om tjänsterna
Vi söker nu teamledare till vår livsmedelsproduktion. Du får en nyckelroll där du leder den dagliga driften, utvecklar personalen och säkerställer att arbetet sker enligt gällande standarder och rutiner. Du blir en viktig del i produktionen där kvalitet, säkerhet och arbetsglädje står i fokus.
Arbetsuppgifter:
I rollen som Teamledare kommer du att:
• Planera, leda och följa upp det dagliga produktionsarbetet.
• Introducera, instruera och utveckla personalen i arbetsmoment och rutiner.
• Följa upp så att instruktioner, rutiner och processer följs samt stävja ev. konflikter.
• Säkerställa att produktionen sker enligt gällande livsmedelssäkerhetsstandarder.
• Arbeta aktivt med att upprätthålla en säker och trivsam arbetsmiljö.
• Delta i förbättringsprojekt samt föreslå och implementera effektiviseringar.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg, tydlig och lyhörd ledare med ett stort engagemang för både människor och produktion. Du har förmåga att motivera och utveckla medarbetare, och du trivs med att leda arbetet i en verksamhet där kvalitet, säkerhet och flexibilitet är viktiga delar av vardagen.
Du är strukturerad, ansvarstagande och initiativrik med förmåga att fatta beslut och prioritera även i stressiga situationer. Som person är du kommunikativ, tydlig och lösningsorienterad.
För att lyckas hos oss
Vi ser att du har en gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot livsmedel, teknik eller produktion, och minst 2-3 års erfarenhet av arbetsledning, helst inom livsmedels- eller processindustri.
Du har god kännedom om livsmedelshygien, kvalitetssäkring och produktionsteknik samt förståelse för maskinell produktion och hantering av produktionsutrustning.
För att lyckas i rollen behöver du ha vana av att arbeta i produktionsplaneringssystem och rapportverktyg, gärna M3.
Du behöver ha god förmåga att prata och skriva på svenska och grundläggande förmåga att prata och skriva på engelska.
B-körkort är ett krav.
Hos oss tror vi på att tillsammans hjälpas åt, att visa mod och ta ansvar samt att vara goda förebilder för varandra och våra kunder. Det är viktigt för oss att du delar dessa värderingar för att lyckas i din nya roll.
Tjänsterna
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Arbetet innebär skiftarbete (2-skift, natt) samt en dagtjänst.
Vi ber dig att skicka din ansökan via vårt rekryteringssystem!
Välkommen med din ansökan!
Detta är ett heltidsjobb.
